Втрати РФ перевалили за 100 тисяч: у Зеленського назвали разючу цифру

Офіційне зведення Генштабу включає тільки втрати контрактної армії РФ і мобілізованих.

Михайло Подоляк озвучив втрати окупантів РФ / Колаж фото УНІАН і https://ua.depositphotos.com/

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів про те, яких загальних втрат зазнали російські окупанти у війні в Україні.

За його словами, реальні втрати росіян у війні проти України близько 110 – 120 тисяч. Таку цифру представник ОП озвучив в ефірі Каналу 24.

За його словами, офіційне зведення Генштабу включає тільки втрати контрактної армії РФ і мобілізованих.

Подоляк додав, що втрати серед найманців ПВК Вагнера, зеків і Росгвардії підраховуються окремо.

Раніше військовий експерт Олег Жданов повідомив, що армія країни окупанта втратила більше живої сили, ніж ЗСУ.

"Американське видання NewYork Times писало, що під Бахмутом було поранено 240 українських військових, що медичні установи насилу справлялися з потоком поранених. Воно й не дивно, оскільки працює російська артилерія - це в основному осколкові поранення. Тому така величезна кількість поранених", - зазначив експерт.

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