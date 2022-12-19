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Кремль планує масштабний наступ на Україну в 2023 році - ISW

19 грудня 2022, 06:33
Чергове масштабне вторгнення Росії в Україну може відбутися впродовж найближчих місяців.
ВСУ, війна, українські військові
РФ готується до нового наступу на Україну в найближчі місяці / Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Росія готується до нового наступу на Україну, який може відбутися в найближчі місяці. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Експерти ISW наводять низку факторів, які можуть свідчити про плани Кремля щодо чергового масштабного вторгнення в Україну у 2023 році.

Зокрема, російське військове керівництво веде кампанію з представлення себе частиною ефективного апарату воєнного часу, намагаючись змінити громадську думку про невдачі РФ у її війні проти України.

Та, Міноборони РФ опублікувало 18 грудня кадри, на яких, як повідомляється, глава військового відомства Сергій Шойгу перебуває з робочою поїздкою в Південному військовому окрузі (ПВО) та інспектує угруповання російських військ в зоні бойових дій в Україні. Повідомляється, що Шойгу заслухав доповіді від польових командирів і безпосередньо спілкувався з особовим складом на передовій, приділяючи "особливу увагу організації всебічного забезпечення військ, умовам дислокації особового складу в польових умовах, а також роботі медичних і тилових частин".

17 грудня Міноборони РФ опублікувало кадри, на яких Шойгу присутній на зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним, начальником Генерального штабу Валерієм Герасимовим і командувачем Об'єднаного угрупування військ в Україні Сергієм Суровікіним для обговорення найближчих і середньострокових пропозицій для російських операцій в Україні.

Аналітики вважають, що недавні дії Шойгу дозволяють припустити, що Міноборони Росії намагається зміцнити свою репутацію ефективного військового органу на фоні послідовної критики його ведення війни з боку провоєнного співтовариства. Ці спроби російських військових чиновників представити себе активно залученими в планування і контроль військових дій можуть свідчити про те, що РФ готується до нового наступу на Україну в найближчі місяці.

"Візит Шойгу в ПВО ймовірно є частиною спроби показати, що військове керівництво виправляє руйнівні невдачі російських збройних сил в тих областях, які були предметом постійних гнівних коментарів з боку військових блогерів і протестів солдатів та їхніх сімей", - йдеться у звіті ISW.

Новий наступ РФ на Україну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче влаштувати нову масштабну атаку на Україну в 2023 році.

Ексглава Служби зовнішньої розвідки України, генерал Микола Маломуж вважає, що у російських загарбників вже немає шансів поліпшити своє становище на фронті. Але російський диктатор Володимир Путін все одно планує провести ще одну масштабну наступальну операцію. Таке рішення стане агонією путінського режиму.

Раніше заступник голови Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що російський диктатор Володимир Путін тричі переносив початок повномасштабного вторгнення в Україну, Востаннє - в середині лютого.

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