ЗСУ ліквідували спецпризначенця-козачого отамана / Колаж фото УНІАН та Telegram-канал А. Штефана

В Україні бійці ЗСУ успішно ліквідували чергового російського окупанта. Тепер ними був знищений командир батальйону козаків, отаман і офіцер спецназу у відставці Михайло Саморуков. Про це написав полковник української армії і блогер Анатолій Штефан (позивний "Штірліц") на своєму Telegram-каналі.

"Командир батальйону козаків, отаман і офіцер спецназу у відставці Михайло Саморуков успішно демобілізований", − написав він.

Крім того, як пишуть російські пропагандисти, Саморуков був знищений в боях за місто Мар'їнка. Причому нібито бригада "Барс-11", в якій він служив, зазнала великих втрат від вогню ЗСУ.

Як ЗСУ ліквідовують окупантів:

Нагадаємо, раніше українські захисники ліквідували 27-річного сержанта російської окупаційної армії Артема Столбова. До потрапляння на війну в Україну житель Пермського краю практично на всіх фотографіях в соцмережах "світився" вічно п'яним. Загарбник воював проти України як мінімум кілька місяців і навіть встиг отримати "нагороду" за вбивства українців.

Також повідомлялося, що Збройні сили України ліквідували російського окупанта Сергія Франка. Загарбник воював проти України з червня. "Вантажем 200 "став на території"ЛНР". Російські пропагандисти пишуть, що Франко рвався на фронт з перших днів російського вторгнення в Україну, але був включений до списку з четвертого разу. Поховали окупанта 31 Жовтня.

Крім того, на війні в Україні був ліквідований мобілізований зі Свердловської області 27-річний Олександр Сізіков. Перед відправкою на фронт окупант заявляв, що його "справа вірна".

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