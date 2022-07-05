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ЗСУ ліквідували командира танкового батальйону РФ

5 липня 2022, 16:16

Підполковник, якого "денацифікували" українські воїни, раніше воював у Чечні.

командир танкового батальона РФ подполковник Егор Мелешенко
ЗСУ ліквідували командира танкового батальйону РФ/ Telegram Анатолій Штірліц

Українські військові ліквідували ще одного представника російської військової верхівки – командира танкового батальйону військ РФ підполковника Єгора Мелешенка.

Як повідомив у Telegram офіцер ЗСУ Анатолій Шетефан (Штірліц), російський підполковник "зробив крок доброї волі".

"Командир танкового батальйону підполковник Єгор Мелешенко з Бердська зробив "крок доброї волі" – офіційно денацифікувався та демілітаризувався", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляють російські ЗМІ, окупант народився 4 липня 1978 року у Новосибірську. Він навчався у вищому загальновійськовому командному училищі.

Загарбник Мелешенко воював у Чечні, за що його в РФ нагородили нагрудним знаком. При цьому пропагандистські російські медіа пишуть, що підполковник "загинув, захищаючи мешканців Донбасу".

командир танкового батальона РФ подполковник Егор Мелешенко
ЗСУ ліквідували командира танкового батальйону РФ Єгора Мелешенка/ Telegram Анатолій Штірліц

Раніше повідомлялося, що в Україні ліквідований контрактник російської армії з 74-ї окремої мотострілецької бригади. "Вантажем 200" став 29-річний Олександр Кабаков зі Східного Сибіру, який ображав Україну та українців.

Нагадаємо, українські воїни ліквідували під Ізюмом окупантів з Кантемирівської танкової дивізії. Завдання успішно виконали військові бригади "Холодний Яр".

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