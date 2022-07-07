ЗСУ ліквідували російського підполковника Іголкіна в Мелітополі

Пілот-окупант повернувся на службу в армію РФ за кілька тижнів до вторгнення в Україну.
У Мелітополі був ліквідований російський підполковник Роман Іголкін.
Його "денацифікували і демілітаризували" 3 липня, повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.
За його інформацією Іголкін звільнився з російської армії в серпні 2021 року. Але 7 лютого 2022 року знову був призваний на службу. Тоді Росія ще не почала повномасштабне вторгнення в Україну. Хоча її війська давно стояли біля кордонів нашої держави, "проводячи навчання".
Нагадаємо, раніше Російські строковики, які потрапили в полон в Україні, заявили, що військове начальство обманом кинуло їх у війну, а Росія вчинила злочин за примхою Володимира Путіна.
читайте такожМріяв про "російську Одесу" і Чорне море: ЗСУ ліквідували окупанта-фантазераТакож повідомлялося, що в Україні ліквідували матроса великого десантного корабля Саратов Леоніда Абдокова. Уродженець Севастополя був убитий ще при окупації українського Бердянська російськими військами. Його поховали в Севастополі через три місяці після ліквідації.
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