ЗСУ ліквідували російського підполковника Іголкіна в Мелітополі / УНІАН

У Мелітополі був ліквідований російський підполковник Роман Іголкін.

Його "денацифікували і демілітаризували" 3 липня, повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

За його інформацією Іголкін звільнився з російської армії в серпні 2021 року. Але 7 лютого 2022 року знову був призваний на службу. Тоді Росія ще не почала повномасштабне вторгнення в Україну. Хоча її війська давно стояли біля кордонів нашої держави, "проводячи навчання".

Нагадаємо, раніше Російські строковики, які потрапили в полон в Україні, заявили, що військове начальство обманом кинуло їх у війну, а Росія вчинила злочин за примхою Володимира Путіна.

читайте такожМріяв про "російську Одесу" і Чорне море: ЗСУ ліквідували окупанта-фантазераТакож повідомлялося, що в Україні ліквідували матроса великого десантного корабля Саратов Леоніда Абдокова. Уродженець Севастополя був убитий ще при окупації українського Бердянська російськими військами. Його поховали в Севастополі через три місяці після ліквідації.

Дивіться новини Донбасу онлайн:

Читайте також: