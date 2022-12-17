Вбивав українців на Херсонщині та Миколаївщині: ЗСУ ліквідували підполковника РФ Лопіна

Українські військові ліквідували підполковника окупаційних військ РФ, командира 2-ї батальйонної тактичної групи 108-го десантно-штурмового полка Олександра Лопіна з Бєлгородської області.
Про це повідомив блогер під ніком Necro Mancer у Twitter. Він зазначає, що поки що невідомо, де саме загинув окупант.
"Ви не повірите, але героїчний уродженець білгородського села Соколівка, командир 2-ї БТГ #108дшп підполковник Лопін Олександр Сергійович 1985 р.н. героїчно нас покинув. Щоправда, поки що невідомо, коли і де", – йдеться у повідомленні.
Про загибель окупанта також повідомив відомий блогер і офіцер української армії Анатолій "Штірліц" Штефан у своєму Telegram-каналі.
"Підполковника Олександра Лопіна, командира 2-ї батальйонної тактичної групи, 108-й десантно-штурмовий полк, 7-а гірничо-десантна дивізія успішно демобілізовано", – написав український офіцер.
Відомо, що загарбник воював проти українців на території Херсонської та Миколаївської областей.
Раніше повідомлялося, що під Бахмутом був ліквідований найманець ПВК "Вагнер" з позивним "Ташай", який раніше був відомий як кілер "Колобок". У 2016 році його засудили до 19 річного тюремного терміну, але нещодавно завербували у ПВК Вагнер.
Нагадаємо, Збройні сили України ліквідували екс-інкасатора Ігоря Богаченка, якого було засуджено за пограбування банку в Зеленодольську (Татарстан). Приблизно 4 місяці тому екс-інкасатор прийняв пропозицію ПВК "Вагнер" і вирушив на війну проти України.
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