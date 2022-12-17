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Вбивав українців на Херсонщині та Миколаївщині: ЗСУ ліквідували підполковника РФ Лопіна

17 грудня 2022, 12:57
Загиблий окупант командував БТГ і воював на півдні України.

Российский оккупант Александр Лопин
ЗСУ ліквідували підполковника РФ Лопіна/ соцмережі, Радіо Свобода

Українські військові ліквідували підполковника окупаційних військ РФ, командира 2-ї батальйонної тактичної групи 108-го десантно-штурмового полка Олександра Лопіна з Бєлгородської області.

Про це повідомив блогер під ніком Necro Mancer у Twitter. Він зазначає, що поки що невідомо, де саме загинув окупант.

"Ви не повірите, але героїчний уродженець білгородського села Соколівка, командир 2-ї БТГ #108дшп підполковник Лопін Олександр Сергійович 1985 р.н. героїчно нас покинув. Щоправда, поки що невідомо, коли і де", – йдеться у повідомленні.

Про загибель окупанта також повідомив відомий блогер і офіцер української армії Анатолій "Штірліц" Штефан у своєму Telegram-каналі.

"Підполковника Олександра Лопіна, командира 2-ї батальйонної тактичної групи, 108-й десантно-штурмовий полк, 7-а гірничо-десантна дивізія успішно демобілізовано", – написав український офіцер.

Відомо, що загарбник воював проти українців на території Херсонської та Миколаївської областей.

ВСУ ликвидировали подполковника РФ Лопина
соцмережі
ВСУ ликвидировали подполковника РФ Лопина
соцмережі

Раніше повідомлялося, що під Бахмутом був ліквідований найманець ПВК "Вагнер" з позивним "Ташай", який раніше був відомий як кілер "Колобок". У 2016 році його засудили до 19 річного тюремного терміну, але нещодавно завербували у ПВК Вагнер.

Нагадаємо, Збройні сили України ліквідували екс-інкасатора Ігоря Богаченка, якого було засуджено за пограбування банку в Зеленодольську (Татарстан). Приблизно 4 місяці тому екс-інкасатор прийняв пропозицію ПВК "Вагнер" і вирушив на війну проти України.

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