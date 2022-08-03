ЗСУ ліквідували бравого єфрейтора з депресивної російської глибинки

ЗСУ ліквідувала бравого єфрейтора з депресивної російської глибинки / Колаж Фото УНІАН та Іраклі Комахідзе

Українські війни знищили чергового окупанта - єфрейтора Олександра Астраханцева, 27-років від роду. Про це повідомив в Facebook засновник Міжнародного волонтерського співтовариства InformNapalm і експерт по роботі з відкритими базами даних Іраклі Комахідзе.

Астраханцев, попри прізвище, народився зовсім не в Астрахані, а в ще більш глибокій провінції ‒ містечку Грязовець (Вологодська область). Причому там у нього залишилася Молода дружина ‒ Валентина Морозова. Комахідзе також показав фото з весілля окупанта.

Місцеві росЗМІ опублікували некролог (в дусі "захищав інтереси Росії та її народу", "героїчно загинув"). За їхніми даними, ЗСУ ліквідували окупантів 29 липня.

Також відомо, що на службу в армію окупантів за контрактом Астраханцев поступив відразу після строкової військової служби.

Нагадаємо, Збройні Сили України ліквідували окупанта з Уфи Азата Шакірова. У країні-агресорі РФ він був відомий як DJ Mongol. У Росії стверджують, що 34-річний Шакіров вирішив піти на війну добровільно. Загарбник дослужував останній місяць контракту в одній з військових частин спеціального призначення.

Крім того, Збройними силами України був ліквідовано гвардії полковник військ РФ Сергій Кенс. Датою загибелі Кенса називають 10 липня, обставини ліквідації не озвучуються. Відомо, що окупанта не довезли до госпіталю.

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