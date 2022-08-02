У Жириновського поповнення: в Україні ліквідували окупанта з ЛДПР

Олександр Карпенко / скріншот

ЗСУ ліквідували члена Російської партії ЛДПР, який приїхав воювати проти України добровольцем.

Засновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе в Facebook повідомив, що воював він самого початку так званої "спецоперації".

"У Володимира Вольфовича поповнення - в Україні деполітизований і демілітаризований член ЛДПР, політтехнолог і "доброволець" з Волгограда Олександр Карпенко", - повідомив журналіст.

За його словами, ліквідований окупант був одним із засновників регіонального відділення ЛДПР у Волгограді, координатором партії з передвиборних кампаній різних рівнів.

"Олександр Карпенко, був убитий в Україні 2 липня. Будучи капітаном запасу, Карпенко включився в" спецоперації " з моменту її початку. Проводи до Жириновського відбулися 31 Липня", - розповів Комахідзе.

Також він підкреслив, що Олександр Карпенко народився в Новочеркаську в сім'ї військового. Після школи вступив до Харківського вищого військового танкового командного училища, де і познайомився з майбутньою вдовою Ганною.

Олександр Карпенко / facebook.com/irakli.komaxidze

Нагадаємо, Збройні Сили України ліквідували окупанта з Уфи Азата Шакірова. У країні-агресорі РФ він був відомий як DJ Mongol. У Росії стверджують, що 34-річний Шакіров вирішив піти на війну добровільно. Загарбник дослужував останній місяць контракту в одній з військових частин спеціального призначення.

Крім того, Збройними силами України був ліквідовано гвардії полковник військ РФ Сергій Кенс. Датою загибелі Кенса називають 10 липня, обставини ліквідації не озвучуються. Відомо, що окупанта не довезли до госпіталю.

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