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"Знімав сюжети для рашн-пропаганден і зробив крок доброї волі": ЗСУ ліквідували воєнкора з РФ

29 липня 2022, 07:52

32-річний Дмитро Леонтьєв з Воронежа поповнив ряди "двохсотих" російських окупантів. Як саме і де він був "демілітаризований", не уточнюється.

Дмитро Леонтьєв
Дмитро Леонтьєв був ліквідований захисниками України / Фото vrn.mk.ru

Військовий журналіст Дмитро Леонтьєв, який знімав пропагандистські сюжети для кремлівського телебачення, ліквідований в Україні.

Воєнкора з Воронежа вже поховали на батьківщині. Про це повідомив блогер, офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) в Twitter.

"Поїхав знімати в Україну сюжети для рашн-пропаганден, де успішно зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався і демілітаризувався. Слава нації, смерть ворогам!" - написав український офіцер.

За даними російських пропагандистських ЗМІ, 32-річний Дмитро Леонтьєв був родом з Воронежа. Закінчив факультет журналістики Воронезького державного університету в 2012 році за спеціальністю "Військова журналістика".

Дмитро Леонтьєв
Дмитро Леонтьєв поповнив ряди "двохсотих" російських окупантів / Фото twitter.com/Shtirlitz53

Коли і де саме загинув Леонтьєв, не уточнюється. Поховали пропагандиста-окупанта 27 липня у Воронежі на Лісовому кладовищі.

Як повідомляв Главред, на війні в Україні був ліквідовано окупант Григорій Романов. 23-річний загарбник був упевнений, що "творить історію".

Крім того, Збройні сили України ліквідували окупанта з Уфи Азата Шакірова. У країні-агресорі РФ він був відомий як DJ Mongol. У Росії стверджують, що 34-річний Шакіров вирішив піти на війну добровільно. Загарбник дослужував останній місяць контракту в одній з військових частин спеціального призначення.

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