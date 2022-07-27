В Україні ліквідували майора-пенсіонера з Башкирії

Марат Давлянов поїхав додому як "вантаж 200" / Фото news.vice.com/Harriet Salem, twitter.com/Shtirlitz53 ​

На війні в Україні був ліквідований російський окупант, майор МВС на пенсії Марат Давлянов. Він загинув 18 червня, поховали російського загарбника 24 липня.

Український офіцер і блогер Анатолій Штефан (Штірліц) на своїй сторінці в Twitter пожартував, що Давлянов зробив "крок доброї волі" – офіційно "денацифікувався і демілітаризувався".

За даними російських пропагандистських ЗМІ, військовий проживав в Архангельському районі Башкирії.

Відомо, що окупант народився і виріс в селі Абзаново. У радянську армію його призвали в 1985-му. Чоловік понад 14 років працював в російському МВС старшим уповноваженим карного розшуку.

Він вже був на пенсії, проте все одно приєднався до окупаційної армії.

У Давлянова залишилися дружина, син і дочка, а також дві племінниці, яких він виховував після смерті сестри.

Марата Давлянова поховали 24 липня / Фото twitter.com/Shtirlitz53

Як повідомляв Главред, Збройні сили України ліквідували російського окупанта Кирила Салміна зі Свердловської області. Він служив на російському флоті та жив у Калінінграді. Загарбник активно доводив у соцмережах, що армія РФ - "найсильніша на всьому білому світі".

Також в Україні ліквідовано контрактника російської армії з 74-ї окремої мотострілецької бригади. "Вантажем 200" став 29-річний Олександр Кабаков зі Східного Сибіру, який ображав Україну та українців.

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