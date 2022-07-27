В Україні ліквідували майора-пенсіонера з Башкирії

Марат Давлянов понад 14 років працював в МВС РФ старшим уповноваженим карного розшуку. Він був на пенсії, але все одно приєднався до окупаційної армії.
На війні в Україні був ліквідований російський окупант, майор МВС на пенсії Марат Давлянов. Він загинув 18 червня, поховали російського загарбника 24 липня.
Український офіцер і блогер Анатолій Штефан (Штірліц) на своїй сторінці в Twitter пожартував, що Давлянов зробив "крок доброї волі" – офіційно "денацифікувався і демілітаризувався".
За даними російських пропагандистських ЗМІ, військовий проживав в Архангельському районі Башкирії.
Відомо, що окупант народився і виріс в селі Абзаново. У радянську армію його призвали в 1985-му. Чоловік понад 14 років працював в російському МВС старшим уповноваженим карного розшуку.
Він вже був на пенсії, проте все одно приєднався до окупаційної армії.
У Давлянова залишилися дружина, син і дочка, а також дві племінниці, яких він виховував після смерті сестри.
Як повідомляв Главред, Збройні сили України ліквідували російського окупанта Кирила Салміна зі Свердловської області. Він служив на російському флоті та жив у Калінінграді. Загарбник активно доводив у соцмережах, що армія РФ - "найсильніша на всьому білому світі".
Також в Україні ліквідовано контрактника російської армії з 74-ї окремої мотострілецької бригади. "Вантажем 200" став 29-річний Олександр Кабаков зі Східного Сибіру, який ображав Україну та українців.
Інші новини:
- Мріяв про "російську Одесу" і Чорне море: ЗСУ ліквідували окупанта-фантазера
- Хотів слави і пенсію в 100 тисяч: ЗСУ ліквідували окупанта, який прагнув заробити на крові
- "Вантаж 200" для Татарстану: ЗСУ ліквідували капітана російської армії Сайфулліна