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Ракетний удар по Запоріжжю: окупанти випустили понад 20 ракет з районів Мелітополя та Бердянська

9 жовтня 2022, 13:06

Загарбники випустили 4 крилаті ракети Х-22 з Ту-22М3 і 2 керовані авіаційні ракети Х-59 із Су-35. Також ворог вдарив зенітними ракетами із ЗРК С-300.

Ракетний удар по Запоріжжю
Вночі 9 жовтня місто Запоріжжя зазнало масованого ракетного обстрілу російських окупантів / Фото Telegram

Вночі 9 жовтня російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по Запоріжжю. Загинули мирні жителі, зруйновані житлові будинки. Всього загарбники випустили по Запоріжжю понад 20 ракет. Ворог застосував авіацію та зенітно-ракетні комплекси.

"Починаючи з 00:30 9 жовтня, виявлено шість бомбардувальників Ту-22М3, які працювали з аеродрому Рязань і сім Су-35 - з аеродрому Маринівка Ростовської області", - йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ в Telegram.

Удар по Запоріжжю було завдано з тимчасово окупованих територій - з районів Мелітополя і Бердянська. Було випущено чотири крилатих ракети Х-22 (із Ту-22М3) і дві керовані авіаційні ракети Х-59 (із Су-35).

Крім того, противник завдав ракетного удару зенітними ракетами із ЗРК С-300. Було випущено близько 16 ракет по цивільній інфраструктурі міста і житлових кварталах.

Зазначається також, що за минулу добу Повітряні сили України збили на півдні російський вертоліт, імовірно Су-25. Також ЗСУ знищили два безпілотники, один дрон-камікадзе Shahed-136 і одну авіаційну ракету Х-59 (Запоріжжя).

Ракетний удар по Запоріжжю 9 жовтня

Вночі 9 жовтня російські окупанти застосували тактичну авіацію для того, щоби завдати ракетного удару по Запоріжжю.

Як повідомив глава Запорізької ОВА Олександр Старух, за попередньою інформацією, літаки випустили по Запоріжжю 12 ракет. Більшість з них влучили в житлові багатоповерхові та приватні будинки в одному з районів Запоріжжя. Одна з ракет знесла цілий під'їзд.

Частково зруйнований 9-поверховий будинок. Зруйновано п'ять приватних будинків. Пошкоджено об'єкти інфраструктури. Пошкоджено 20 автомобілів.

На даний момент відомо про 12 загиблих. Госпіталізовано 49 постраждалих, шестеро з них - діти.

Під завалами можуть перебувати люди. На місцях події триває рятувальна операція. Вже врятовано 8 осіб. Постраждалим надається необхідна допомога.

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