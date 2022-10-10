Окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю: зруйнована житлова багатоповерхівка, є постраждалі

У Запоріжжі зруйновано багатоповерховий житловий будинок / Фото Telegram

Вночі 10 жовтня російські окупанти знову завдали ракетних ударів по Запоріжжю. Всього було близько 10 "прильотів".

Зруйновано багатоповерховий житловий будинок. Є постраждалі. На місці трагедії працюють рятувальники, медики, всі відповідні служби.

"Терор ворога триває. Внаслідок ракетної атаки в центрі Запоріжжя знову зруйнований багатоповерховий житловий будинок. Є постраждалі. На місці трагедії працюють рятувальники, медики, всі відповідні служби. Людям надається необхідна допомога", – повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

За його словами, в Запоріжжі прогриміли 5 вибухів, зафіксовані 10 "прильотів".

У мережі з'явилися фото з місця трагедії в Запоріжжі. Як видно на знімках, російська ракета знесла цілий під'їзд.

Ракетний удар у Запоріжжі / Фото t.me/info_zp

Житловий будинок у Запоріжжі після ракетного удару / Фото t.me/info_zp

У Мережі з'явилося відео з камер спостереження в Запоріжжі. На кадрах - пряме влучення ракети.

Ракетний удар по Запоріжжю 9 жовтня

Вночі 9 жовтня російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по Запоріжжю. Загинули мирні жителі, зруйновані житлові будинки. Всього загарбники випустили по Запоріжжю понад 20 ракет. Ворог застосував авіацію та зенітно-ракетні комплекси.

Удар по Запоріжжю було завдано з тимчасово окупованих територій - з районів Мелітополя та Бердянська. Було випущено чотири крилатих ракети Х-22 (із Ту-22М3) і дві керовані авіаційні ракети Х-59 (із Су-35).

Крім того, противник завдав ракетного удару зенітними ракетами із ЗРК С-300. Було випущено близько 16 ракет по цивільній інфраструктурі міста і житлових кварталах.

Частково зруйнований 9-поверховий будинок. Зруйновано п'ять приватних будинків. Пошкоджено об'єкти інфраструктури. Пошкоджено 20 автомобілів.

Відомо про 12 загиблих. Госпіталізовано 49 постраждалих, шестеро з них - діти.

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