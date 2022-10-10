Окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю: зруйнована житлова багатоповерхівка, є постраждалі

Всього було близько 10 прильотів. На місці трагедії працюють рятувальники, медики, всі відповідні служби.
Вночі 10 жовтня російські окупанти знову завдали ракетних ударів по Запоріжжю. Всього було близько 10 "прильотів".
Зруйновано багатоповерховий житловий будинок. Є постраждалі. На місці трагедії працюють рятувальники, медики, всі відповідні служби.
"Терор ворога триває. Внаслідок ракетної атаки в центрі Запоріжжя знову зруйнований багатоповерховий житловий будинок. Є постраждалі. На місці трагедії працюють рятувальники, медики, всі відповідні служби. Людям надається необхідна допомога", – повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
За його словами, в Запоріжжі прогриміли 5 вибухів, зафіксовані 10 "прильотів".
У мережі з'явилися фото з місця трагедії в Запоріжжі. Як видно на знімках, російська ракета знесла цілий під'їзд.
У Мережі з'явилося відео з камер спостереження в Запоріжжі. На кадрах - пряме влучення ракети.
Ракетний удар по Запоріжжю 9 жовтня
Вночі 9 жовтня російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по Запоріжжю. Загинули мирні жителі, зруйновані житлові будинки. Всього загарбники випустили по Запоріжжю понад 20 ракет. Ворог застосував авіацію та зенітно-ракетні комплекси.
Удар по Запоріжжю було завдано з тимчасово окупованих територій - з районів Мелітополя та Бердянська. Було випущено чотири крилатих ракети Х-22 (із Ту-22М3) і дві керовані авіаційні ракети Х-59 (із Су-35).
Крім того, противник завдав ракетного удару зенітними ракетами із ЗРК С-300. Було випущено близько 16 ракет по цивільній інфраструктурі міста і житлових кварталах.
Частково зруйнований 9-поверховий будинок. Зруйновано п'ять приватних будинків. Пошкоджено об'єкти інфраструктури. Пошкоджено 20 автомобілів.
Відомо про 12 загиблих. Госпіталізовано 49 постраждалих, шестеро з них - діти.
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