РФ випустила по Запоріжжю 12 ракет: з'явилися нові дані про загиблих і поранених

Наслідки ракетного удару по Запоріжжю - постраждали житлові будинки / Фото t.me/starukhofficial

Вночі 9 жовтня російські окупанти застосували тактичну авіацію для того, щоб завдати ракетного удару по Запоріжжю.

Як повідомив у Telegram глава Запорізької ОВА Олександр Старух, за попередньою інформацією, літаки випустили по Запоріжжю 12 ракет. Більшість з них влучили в житлові багатоповерхові та приватні будинки в одному з районів Запоріжжя.

"Частково зруйнований 9-поверховий будинок. Зруйновано п'ять приватних будинків. Пошкоджено об'єкти інфраструктури. Пошкоджено 20 автомобілів", - йдеться у повідомленні.

На даний момент відомо про 12 загиблих. Госпіталізовані 49 постраждалих, шестеро з них - діти.

"Під завалами можуть перебувати люди. На місцях події триває рятувальна операція. Вже врятовано 8 осіб. Постраждалим надається необхідна допомога", - додав Старух.

Ракетний обстріл Запоріжжя / Фото t.me/starukhofficial

На місці трагедії тривають рятувальні роботи / Фото t.me/starukhofficial

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічний ракетний обстріл Запоріжжя.

"Знову Запоріжжя. Знову нещадні удари по мирних людях. У житлові будинки, просто посеред ночі. Уже зараз відомо про 12 загиблих. 49 постраждалих у лікарні, із них 6 дітей. Абсолютна підлість. Абсолютне зло. Нелюди і терористи. Від того, хто віддав цей наказ, і до всіх, хто цей наказ виконав. Вони відповідатимуть. Обов’язково. Перед законом і перед людьми", - написав глава держави в Telegram.

Як повідомляв Главред, вранці в четвер, 6 жовтня, російські загарбники завдали 7 ракетних ударів по багатоповерхівках у Запоріжжі. Загинули люди.

Вночі 6 жовтня окупанти обстріляли Харків і Запоріжжя.

Вранці 5 жовтня російські окупанти атакували Білу Церкву у Київській області за допомогою іранських дронів-камікадзе. БПЛА були випущені з півдня України.

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