Вбивали українців у Запоріжжі: ЗСУ знищили три комплекси С-300 окупантів

Російська С-300 / УНІАН , mil.ru

Збройні Сили України відповіли окупантам на потужні ракетні обстріли.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, за останні кілька днів українські захисники ліквідували три комплекси зенітно-ракетних установок С-300, з яких окупанти нещадно обстрілювала Запоріжжя.

Крім ЗРК, знищено 10 одиниць іншої техніки.

"Знищено 3 комплекси С - 300 і до 10 одиниць іншого озброєння і військової техніки", – сказано в повідомленні.

Також у Генштабі заявили про знищення великої кількості особового складу противника за попередні дні.

"Так, в результаті ефективних дій Сил оборони в районах населених пунктів Хлібодарівка Донецької області, Токмак Запорізької області та Токарівка Херсонської області, окупанти втратили до 150 осіб загиблими і близько 100 – пораненими", – додали в Генштабі.

Ракетні обстріли Запоріжжя

Нагадаємо, вночі 9 жовтня російські окупанти застосували тактичну авіацію для того, щоб завдати ракетного удару по Запоріжжю. Як повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, за попередньою інформацією, літаки випустили по Запоріжжю 12 ракет. Більшість з них потрапили в житлові багатоповерхові та приватні будинки в одному з районів Запоріжжя.

Пізніше стало відомо, що ворог випустив по Запоріжжю в ніч на 9 жовтня понад 20 ракет. Окупанти застосували авіацію та зенітно-ракетні комплекси. Удар по Запоріжжю було завдано з тимчасово окупованих територій-з районів Мелітополя і Бердянська.

Вночі 10 жовтня російські окупанти знову завдали ракетних ударів по Запоріжжю. Всього було близько 10 "прильотів". Був зруйнований багатоповерховий житловий будинок. В результаті є постраждалі і загиблий.

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