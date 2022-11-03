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ЗСУ готуються до нового наступу: у Міноборони розповіли, де на фронті "найгарячіше"

3 листопада 2022, 07:08

Найжорсткіші бої тривають на Донеччині, окупанти намагаються вийти на адмінкордони регіону. Епіцентром бойових дій є Бахмут і Соледар.

війна, українські військові, війська України
Україна не здасть жодного сантиметра землі / 93-тя ОМБр Холодний Яр

Заступник глави Міністерства оборони України Ганна Маляр заявила, що Збройні сили зараз закріплюються на вже звільнених від російських окупантів територіях і готуються до нового наступу і звільненню захоплених міст. Україна не здасть жодного сантиметра землі.

"Якщо говорити в цілому про ситуацію на фронтах, то можна охарактеризувати це як підготовку до звільнення наших територій та закріплення на територіях, які ми вже звільнили. Там тривають стабілізаційні заходи. Це дуже серйозні заходи сил оборони і сил безпеки. Тому зараз фактично це основне завдання", - сказала Маляр 3 листопада в ефірі національного телемарафону.

За її словами, найжорсткіші бої тривають у Донецькій області, окупанти намагаються вийти на адміністративні кордони регіону. Триває складна оборона.

Епіцентром бойових дій є Бахмут і Соледар – російські окупанти здійснюють за добу десятки атак, але ЗСУ їх відбивають.

"Там фактично відбувається взаємний рух обох сторін. Якісь населені пункти, якщо вдається ворогові там трохи просунутися вперед, то миттєво реакція сил оборони України, і ми миттєво повертаємо всі території", – сказала Маляр.

Ситуація в Бахмуті

Бахмут має дуже вигідне розташування з військової точки зору, тому російські окупанти намагаються захопити місто.

30 жовтня повідомлялося, що в Бахмуті Донецької області бійці Збройних сил України прорвали оборону окупантів РФ і просунулися вперед.

Раніше глава ГУР Кирило Буданов заявив про те, що російські окупанти вже 8 місяців намагаються досягти результатів в Донецькій області й захопити місто Бахмут. Вони тероризують мирних жителів і продовжать щоденні обстріли міста. Однак ЗСУ не поступаються окупантам.

Радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що армія України завдає серйозних втрат військам Росії під Бахмутом Донецької області. Як стверджує Арестович, там з півночі намагаються просуватися кадировці з полку Ахмат, а зі сходу – бойовики ПВК Вагнера та мобілізовані ув'язнені.

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