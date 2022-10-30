ЗСУ пішли вперед у Бахмуті: прорвали оборону окупантів і зайняли нові позиції

ЗСУ просунулися в Бахмуті / @wrongpersonUA

В Бахмуті Донецької області бійці Збройних сил України прорвали оборону окупантів РФ і просунулися вперед.

Про успішні дії українських захисників повідомляють бійці 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр в Twitter.

Зокрема, вони опублікували фото, яке було зроблено на вулиці Патріса Лумумби неподалік від меблевої фабрики. Раніше ці позиції були зайняті окупантами РФ.

"Вже можна потроху викладати фото. Мало у кого є фото з Бахмута в таких локаціях", — пише боєць 93 ОМБр з позивним Закс.

Інформацію про просування ЗСУ в Бахмуті також підтверджує в боєць ЗСУ, колишній нардеп Єгор Фірсов.

Він зазначив, що окопи і бліндажі, де раніше перебували українські військові, і які були на передовій, тепер можуть вважатися "тилом". Також ЗСУ захопили стратегічні об'єкти, якими, за висловом бійця "раніше не володіли".

Фірсов додав, що Бахмут був і залишається найгарячішою точкою битв з окупантами РФ.

"Ще тиждень тому через поле за моєю спиною були ворожі позиції. Тепер ЗСУ просунулися на 3-5 кілометрів і зайняли позиції ворога", - резюмував він.

Раніше глава ГУР Кирило Буданов заявив про те, що російські окупанти вже 8 місяців намагаються досягти результатів у Донецькій області та захопити місто Бахмут. Вони тероризують мирних жителів і продовжать щоденні обстріли міста. Однак ЗСУ не поступаються окупантам і весь час майстерно обламують плани росіян.

Бахмут має дуже вигідне розташування з військової точки зору. З цього російські окупанти не відстають від міста.

Радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що армія України завдає серйозної шкоди військам Росії під Бахмутом Донецької області. Як стверджує Арестович, там з півночі намагаються просуватися кадировці з полку Ахмат, а зі сходу – бойовики ПВК Вагнера і мобілізовані ув'язнені.

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