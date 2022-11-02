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Війська РФ готуються до "оборони" і чекають на наступ ЗСУ на захоплений Херсон - ISW

2 листопада 2022, 09:42

Армія України продовжує проводити контрнаступальні військові операції в окупованій Херсонській області, сказали в Інституті вивчення війни.

ЗСУ, війська РФ
Окупанти Росії зміцнюють свої позиції в захопленій Херсонській області - ISW / Колаж ілюстративне фото 93 ОМБр Холодний Яр, Міноборони РФ

Окупаційні війська Росії готуються до "оборони" позицій у Херсонській області та наступу ЗСУ на захоплений Херсон. Українські війська продовжують проводити контрнаступальні операції в регіоні. Водночас російські загарбники проводять наступ в районі Бахмута Донецької області. Про це заявили в Інституті вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що окупанти очікують наступу сил оборони України на захоплений Херсон. ЗСУ проводять військові операції у Херсонській області, спрямовані на звільнення регіону.

"Російські війська продовжують підготовку до оборони, а українські війська ведуть контрнаступальні операції у Херсонській області", - зазначено в повідомленні.

Також наголошується, що окупанти, як і раніше, наступають в районі Бахмута Донецької області.

Як підкреслили фахівці Інституту, російські загарбники продовжують працювати над створенням умов для тривалого і постійного переселення мирних жителів зі східного берега Дніпра на Херсонщині.

Ситуація у Херсонській області

Речниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк раніше розповіла про те, що армія України продовжує завдавати ударів по позиціях окупантів Росії у Херсонській області та утримувати вогневий контроль в регіоні. За її словами, загарбники отримали завдання до останнього триматися за Херсон і будують оборонні рубежі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти РФ насправді не відступають з окупованого Херсона. Така риторика є інформаційною спецоперацією Москви. Росія намагається змусити Україну відправити на даний напрямок велику кількість військових, тим самим перекинувши їх з інших ділянок фронту.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що окупанти збираються битися з ЗСУ за Херсон. Росіяни кинули в окуповане місто ще декілька батальйонних тактичних груп. Вони готуються до вуличних боїв.

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