"Тіктокери" Кадирова потрапили на передову під Соледаром та одразу здалися в полон ЗСУ

24 чеченці дружно здалися в полон ЗСУ/ Фото УНІАН , 9111.ru

У вівторок, 2 серпня, російські загарбники намагалися штурмувати місто Соледар. Захисники України захопили в полон три десятки полонених на Бахмутському напрямку.

Як повідомив в Telegram радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, окупаційна армія втратила близько 100 осіб убитими і 30 полоненими.

"Вчора орки спробували ще раз штурмувати Соледар. В результаті відкотилися назад, втративши близько 100 осіб убитими і 30 полоненими. Серед полонених - 24 чеченці, найманці набрані й навчені в широко розрекламованому дондоном університеті спецпідрозділу Росгвардії. Гарне вийшло поповнення обмінного фонду військових і джерело цінної розвідінфомації про те, як обманюють найманців", – написав Геращенко.

За його словами, всім чеченцям-найманцям розповідали казку про те, що вони будуть нести патрульну службу в тилах, а їх кинули на передову, де вони дружно здалися в полон.

"Побільше б таких чеченців "дирдир" збирав та відправляв до нас. Вони швидко і легко здаються. Ними зручно і швидко наповнювати обмінний фонд полонених", - додав радник глави МВС.

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