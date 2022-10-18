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ЗСУ готують наступ: у Херсоні окупанти в паніці збираються вивозити людей

18 жовтня 2022, 21:56

За словами Сальдо, окупанти в Херсоні готуються до наступу Захисників України і створюють нібито "оборонні укріплення".

колаж Сальдо, вибух
Сальдо / УНІАН, ua.depositphotos.com

Колаборант Володимир Сальдо оголосив, що жителів тимчасово захоплених районів Херсонської області збираються вивозити на лівий берег Дніпра.

"Існує безпосередня небезпека затоплення територій у зв'язку з планованим руйнуванням греблі Каховської ГЕС і скидання води з каскаду електростанцій вище за течією Дніпра", - стверджує коллаборант.

У своєму зверненні Сальдо згадав не лише райони Херсонської області, а й Снігурівський район Миколаївської області.

За словами Сальдо, окупанти в Херсоні готуються до наступу захисників України і створюють нібито "оборонні укріплення".

Володимир Сальдо

Як повідомляв Главред, новий командувач силами російських окупантів в Україні Сергій Суровікін заявив, що дії і плани країни-агресора щодо Херсона "будуть залежати від військово-тактичної ситуації, що складається".

За його словами, ситуація "непроста", а окупанти збираються діяти "усвідомлено і своєчасно".

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині

Раніше журналісти Financial Times припустили, що армія України може звільнити Херсон вже цього тижня. Прогноз в матеріалі базувався на оцінках західних експертів і закликах окупантів до "негайної евакуації" населення з регіону.

Радник офісу президента Олексій Арестович вважає, що сили оборони України можуть звільнити Херсон до початку зими. Однак він не виключає сценарію, згідно з яким Росія може завдати удару на півночі, щоб відвернути ЗСУ на півдні. Втім, Арестович не вірить в успіх такого маневру з боку ворога.

Військовий експерт Олег Жданов зазначив, що війська РФ до кінця будуть триматися за окупований Херсон. Зараз вони намагаються налагодити постачання свого угруповання на правому березі Херсонщини. Але така ситуація довго тривати не буде. На думку Жданова, до кінця жовтня Україна або увійде в Херсон, або звільнить місто.

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новини Херсона Херсонська область Володимир Сальдо
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