Армія України просунулася ближче в бік Херсона - ОК Південь

ЗСУ звільняють Херсонську область від російських окупантів, війська рухаються вперед - ОК Південь / Telegram Єрмак, Суспільне

Збройні сили України продовжують успішну контрнаступальну операцію у Херсонській області. До окупованого Херсона залишилося вже не так далеко, проте про звільнення міста говорити поки зарано. Ворог збільшив своє корабельне угруповання в Чорному морі і натякає на готовність проведення десантної операції. Про це заявила представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом вона розповіла про те, що контрнаступ на Херсонщині йде успішно. ЗСУ просунулися ближче в бік Херсона, до міста залишилося вже не так багато. Але про звільнення обласного центру говорити поки зарано - українським військовим треба ще провести роботу.

"Просторами Херсонщини ми рухаємося вперед. Безпосередньо до самого обласного центру вже не так далеко, але роботи ще багато" – зазначила Гуменюк.

За її словами, окупант Росія збільшила своє корабельне угруповання в Чорному морі. Згідно з наявними даними, в Чорноморській акваторії 6 кораблів, 2 з них - ракетоносії. Водами курсують два великих десантних корабля.

"Це психологічна операція. Прозорий натяк на те, що десантна операція можлива, і вони до чогось готуються. Але ракетоносії споряджені близько 16 ракетами типу "Калібр" і можуть бути використані по будь-якому регіону", - пояснила представниця ОК Південь.

Також Наталія Гуменюк підкреслила, що РФ може задіяти високоточні ракети для атаки об'єктів критичної інфраструктури України. Вона попросила не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і не піддаватися панічним настроям.

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині

Раніше журналісти Financial Times припустили, що армія України може звільнити Херсон вже цього тижня. Прогноз в матеріалі базувався на оцінках західних експертів і закликах окупантів до "негайної евакуації" населення з регіону.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що сили оборони України можуть звільнити Херсон до початку зими. Однак він не виключає сценарію, згідно з яким Росія може завдати удару на півночі, щоб відвернути ЗСУ на півдні. Втім, Арестович не вірить в успіх такого маневру з боку ворога.

Військовий експерт Олег Жданов зазначив, що війська РФ до кінця триматимуться за окупований Херсон. Наразі вони намагаються налагодити постачання свого угруповання на правому березі Херсонщини. Але така ситуація не триватиме довго. На думку Жданова, до кінця жовтня Україна або увійде в Херсон, або звільнить місто.

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