УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Армія України просунулася ближче в бік Херсона - ОК Південь

18 жовтня 2022, 09:54

Росія збільшила своє корабельне угруповання в Чорному морі і натякає на можливість проведення десантної операції, сказала Наталія Гуменюк.

Херсон, українські військові, ЗСУ
ЗСУ звільняють Херсонську область від російських окупантів, війська рухаються вперед - ОК Південь / Telegram Єрмак, Суспільне

Збройні сили України продовжують успішну контрнаступальну операцію у Херсонській області. До окупованого Херсона залишилося вже не так далеко, проте про звільнення міста говорити поки зарано. Ворог збільшив своє корабельне угруповання в Чорному морі і натякає на готовність проведення десантної операції. Про це заявила представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом вона розповіла про те, що контрнаступ на Херсонщині йде успішно. ЗСУ просунулися ближче в бік Херсона, до міста залишилося вже не так багато. Але про звільнення обласного центру говорити поки зарано - українським військовим треба ще провести роботу.

"Просторами Херсонщини ми рухаємося вперед. Безпосередньо до самого обласного центру вже не так далеко, але роботи ще багато" – зазначила Гуменюк.

За її словами, окупант Росія збільшила своє корабельне угруповання в Чорному морі. Згідно з наявними даними, в Чорноморській акваторії 6 кораблів, 2 з них - ракетоносії. Водами курсують два великих десантних корабля.

"Це психологічна операція. Прозорий натяк на те, що десантна операція можлива, і вони до чогось готуються. Але ракетоносії споряджені близько 16 ракетами типу "Калібр" і можуть бути використані по будь-якому регіону", - пояснила представниця ОК Південь.

Також Наталія Гуменюк підкреслила, що РФ може задіяти високоточні ракети для атаки об'єктів критичної інфраструктури України. Вона попросила не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і не піддаватися панічним настроям.

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині

Раніше журналісти Financial Times припустили, що армія України може звільнити Херсон вже цього тижня. Прогноз в матеріалі базувався на оцінках західних експертів і закликах окупантів до "негайної евакуації" населення з регіону.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що сили оборони України можуть звільнити Херсон до початку зими. Однак він не виключає сценарію, згідно з яким Росія може завдати удару на півночі, щоб відвернути ЗСУ на півдні. Втім, Арестович не вірить в успіх такого маневру з боку ворога.

Військовий експерт Олег Жданов зазначив, що війська РФ до кінця триматимуться за окупований Херсон. Наразі вони намагаються налагодити постачання свого угруповання на правому березі Херсонщини. Але така ситуація не триватиме довго. На думку Жданова, до кінця жовтня Україна або увійде в Херсон, або звільнить місто.

Дивіться відео ТСН - ЗСУ звільнили ще 5 населених пунктів на Херсонщині

Інші новини:

ЗСУ новини Херсона Херсонська область війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

11:43

На Херсонщину і в Крим привезли інструкторів з Ірану: допомагають гатити по Україні дронами-камікадзе

11:27

Сонячне затемнення 25 жовтня 2022: яких змін чекати всім знакам зодіакуВідео

11:27

Терорист хоче змусити нас змінити свою поведінкуПогляд

11:00

"Вбивати мирних людей росіяни вміють найкраще": Зеленський відреагував на ранкові обстріли України

11:00

Важка дорога і всюди обман: 5 жіночих імен, власниці яких обожнюють брехатиВідео

Реклама
10:52

Лавровий лист для сяючого красою та силою волосся: 11 домашніх рецептів на всі випадки життя

10:51

Війська РФ наступають на Бахмут, мають намір захопити місто до кінця жовтня – МіноборониВідео

10:40

Встояти неможливо: гарний шоколадний манікюр осінь 2022, що пасує під усеФото

10:29

У "найтитулованішої" співачки Ані Лорак скасувалися гастролі по Європі

10:08

"Перетягує роль сильної людини": Пригожин жорстко підриває авторитет Путіна - ISWВідео

09:54

Армія України просунулася ближче в бік Херсона - ОК ПівденьВідео

09:20

Вибухи в Києві: три ракети вдарили по Лівому березі столиціВідео

09:10

Постійно ниють: імена чоловіків, які вічно скаржаться на життя

08:59

РФ атакувала ракетами Харків, Дніпро і Житомир: що відомо на даний момент

08:32

ЗСУ "двохсотять" одну роту окупантів на добу: Арестович розповів про жорсткі бої під БахмутомВідео

08:30

Помилки при прибиранні: несподівані каверзи, про які ви не здогадувалисяВідео

08:28

Колаборант Стремоусов задумав приєднати світ до Росії та прочитав про це віршВідео

07:54

"Якраз в саму зиму підуть: Арестович спрогнозував терміни повторної спроби РФ захопити КиївВідео

07:51

Чи спрацює російська "дивозброя"?Погляд

07:14

Чи може Україна збивати всі іранські дрони-камікадзе - відповідь військового експертаВідео

Реклама
06:41

З мобілізації до "демілітаризації" минуло менше двох тижнів: ЗСУ ліквідували окупанта з Бурятії

06:01

День автомобіліста і дорожника: коли відзначають, привітання та листівки

05:30

Казанок для 15 тисяч окупантів на ХерсонщиніПогляд

03:30

Потепління буде недовгим: українців попередили про різке похолодання і назвали датиВідео

03:20

Страви стануть неймовірно смачними: названо найкориснішу олію для смаження - рецептВідео

03:00

"Коля топить за війну": Волочкова показала, як розважається з Басковим

02:40

"Це пипець": Валерія Крук показала свою красуню-дочку і розповіла, як важко було її виховувати

02:06

Професія за датою народження: як визначити свою ідеальну роботу

01:30

"Пристаркуватий підліток": Мадонна вивалила з корсета затягнуті в мережива груди

00:51

Прикмети на 18 жовтня: які 2 речі потрібно зробити, щоб гроші були весь рікВідео

00:17

"Багато роботи, мало грошей": Дурнєв розповів, чому не став новим "Холостяком"

00:03

Олег Сенцов стане батьком вчетверте

17 жовтня, понеділок
23:56

Росія може "кошмарити" Україну дронами-камікадзе ще 3 місяці - АрестовичВідео

23:25

Оголення - альтернатива купальнику: Емілі Ратаковскі "засвітилася" топлес

23:20

Україні знадобиться нова мобілізація: Арестович назвав головну умовуВідео

23:15

Футболіст Реала завоював Золотий м'яч-2022: Шевченко на церемонії довів до сліз промовою про війнуВідео

23:02

ЗСУ кладуть окупантів "по роті в день": Арестович про катастрофічні втрати РФВідео

23:00

"Путін може записати досягнення": Зеленський звинуватив президента РФ у вбивстві вагітної українкиВідео

22:42

Що робити, якщо немає води: поради українцям

22:39

Ротару розбита: у мережі з'явилася реакція співачки на влучення дрона-шахіда в будинок у Києві

Реклама
22:39

У Білорусі злякалися повалення Лукашенка і погрожують Литві ударом у разі "нападу"

22:11

"Самогубство для Путіна": на Заході розкрили сценарій відповіді на ядерний удар РФВідео

21:53

Згоріли в обіймах: з'явилися страшні подробиці вбивства вагітної дівчини з чоловіком у КиєвіВідео

21:32

ЗСУ пішли вперед на Луганщині: "чмобіків" окупанти використовують як "гарматне м'ясо"Відео

21:28

Україну атакує різке похолодання: синоптики назвали дату морозуВідео

21:00

Над Києвом і областю літають дрони-камікадзе: ведеться масове перехопленняВідео

20:59

Бійня на полігоні у РФ: "чмобіки", що бунтують, відмовилися їхати на війну в УкраїнуВідео

20:48

Іран - співучасник військових злочинів РФ: Україна закликала Тегеран не постачати зброю МосквіВідео

20:41

Дешево і сердито: навіщо люди ставлять соду в холодильник

20:19

Люди в жаху стрибали з балконів у вогні: подробиці катастрофи Су-34 у РФВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Рецепти
Прості стравиЗакускиКонсервація на зиму
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Гороскоп
Молодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Модні зачіскиМодний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти