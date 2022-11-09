ЗСУ дали по зубах: окупанти масово побігли з Херсонської області

Російські окупанти / Reuters, 10-та гірсько-штурмова бригада

Окупанти в Херсонській області отримують "по зубах" від ЗСУ. Як повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, у них почалося обвалення всієї лінії фронту.

"Сьогодні у росіян фактично почався обвал всієї лінії фронту на Херсонському напрямку і вони почали масовий відхід. На Бериславському напрямку окупанти зникли в ряді населених пунктів. Тобто окупантів станом на даний момент там немає. Росіяни масово відходять. Однак відходячи вони підривають Мости", — підкреслив він.

Також він додав, що окупанти намагаються зміцнювати оборону на Лівому березі. Це їм потрібно для того, щоб безпечно вийти з правобережної частини Херсона.

"Окупанти підривають мости для того, щоб призупинити тиск наших Збройних Сил. Також для того, щоб забезпечити свій відхід, вони посилюють свої позиції в районі Нової Каховки і козацького. Сьогодні вони намагаються посилювати деякі власні позиції, щоб стримати наступ ЗСУ і безпечно відійти з правого берега Дніпра", — підкреслив Сергій Хлань.

Крім того, українські війська увійшли в населений пункт Калинівське Херсонської області на схід від Снігурівки.

Ситуація в Херсоні

5 листопада стало відомо, що окупанти втекли з будівлі Херсонської обласної державної адміністрації, яка знаходиться в захопленому ними Херсоні. З приміщення вони вкрали всі цінні речі, залишивши тільки порожній шафа, коробки і багато сміття.

3 листопада в Херсоні з будівлі ОДА зник прапор РФ. Також триколор зняли і з одного з блокпостів у місті.

Представник Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк заявила, що загарбники можуть планувати провокації і готуються до наступу українських військ на окупований Херсон.

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