"Вкрали все, що можна": окупанти Росії драпонули з будівлі Херсонської ОДА

Війська РФ і колаборанти обчистили кабінет голови ОДА Херсонщини / Скріншот відео Мост

Окупанти Росії втекли з будівлі Херсонської обласної державної адміністрації, яка знаходиться у захопленому ними Херсоні. Приміщення залишилося порожнім. Вони вкрали всі цінні речі і залишили тільки порожню шафу, коробки і багато сміття.

Як повідомляє місцеве видання Мост, російські загарбники та колаборанти країни-агресора залишили будівлю Херсонської ОДА. Приміщення пустує.

В адміністративну будівлю потрапили українські журналісти і помітили, що окупанти обчистили кабінет голови ОДА – там тепер немає меблів, телевізора та іншого майна.

Залишилися тільки стіл, декілька крісел, порожня шафа і коробки. Не вкрали тільки штучну ялинку.

Підкреслюється, що окупанти проживали в кабінетах будівлі.

Тепер там залишилися матраци та інше майно, яке вони або забули вкрасти, або залишили спеціально.

Окупанти жили в кабінетах чиновників / Скріншот відео міст

Ситуація у Херсоні

3 листопада в соціальних мережах з'явилися фотографії будівлі Херсонської обласної державної адміністрації. Там несподівано зник прапор РФ.

В Оперативному командуванні Південь сказали, що війська РФ у Херсоні чекають наступу армії України та готують провокації.

Представниця ОК Наталія Гуменюк припустила, що прапора могли зняти саме з цієї причини. Загарбники можуть використовувати тактику, яка полягає у створенні видимості свого виходу.

Помічник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван 4 листопада сказав, що Штати допомагатимуть Україні для вирішення питання звільнення Херсона.

За його словами, американська держава повинна забезпечити ЗСУ всім необхідним для проведення операції.

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