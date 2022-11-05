"Вкрали все, що можна": окупанти Росії драпонули з будівлі Херсонської ОДА

З будівлі Херсонської обласної державної адміністрації в захопленому Херсоні зникли телевізор, меблі та інше майно, яке належить регіону.
Окупанти Росії втекли з будівлі Херсонської обласної державної адміністрації, яка знаходиться у захопленому ними Херсоні. Приміщення залишилося порожнім. Вони вкрали всі цінні речі і залишили тільки порожню шафу, коробки і багато сміття.
Як повідомляє місцеве видання Мост, російські загарбники та колаборанти країни-агресора залишили будівлю Херсонської ОДА. Приміщення пустує.
В адміністративну будівлю потрапили українські журналісти і помітили, що окупанти обчистили кабінет голови ОДА – там тепер немає меблів, телевізора та іншого майна.
Залишилися тільки стіл, декілька крісел, порожня шафа і коробки. Не вкрали тільки штучну ялинку.
Підкреслюється, що окупанти проживали в кабінетах будівлі.
Тепер там залишилися матраци та інше майно, яке вони або забули вкрасти, або залишили спеціально.
Ситуація у Херсоні
3 листопада в соціальних мережах з'явилися фотографії будівлі Херсонської обласної державної адміністрації. Там несподівано зник прапор РФ.
В Оперативному командуванні Південь сказали, що війська РФ у Херсоні чекають наступу армії України та готують провокації.
Представниця ОК Наталія Гуменюк припустила, що прапора могли зняти саме з цієї причини. Загарбники можуть використовувати тактику, яка полягає у створенні видимості свого виходу.
Помічник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван 4 листопада сказав, що Штати допомагатимуть Україні для вирішення питання звільнення Херсона.
За його словами, американська держава повинна забезпечити ЗСУ всім необхідним для проведення операції.
Інші новини:
- ЗСУ знищили на Херсонщині артбатарею окупантів, яка обстрілювала мирних жителів
- Росіянам на лівому березі Херсонщини залишається тільки терпіти
- ЗСУ звільнять правобережжя Херсонщини до кінця року, щодо Херсону є питання - ISW