УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Вкрали все, що можна": окупанти Росії драпонули з будівлі Херсонської ОДА

5 листопада 2022, 15:13

З будівлі Херсонської обласної державної адміністрації в захопленому Херсоні зникли телевізор, меблі та інше майно, яке належить регіону.

Херсонська ОДА
Війська РФ і колаборанти обчистили кабінет голови ОДА Херсонщини / Скріншот відео Мост

Окупанти Росії втекли з будівлі Херсонської обласної державної адміністрації, яка знаходиться у захопленому ними Херсоні. Приміщення залишилося порожнім. Вони вкрали всі цінні речі і залишили тільки порожню шафу, коробки і багато сміття.

Як повідомляє місцеве видання Мост, російські загарбники та колаборанти країни-агресора залишили будівлю Херсонської ОДА. Приміщення пустує.

В адміністративну будівлю потрапили українські журналісти і помітили, що окупанти обчистили кабінет голови ОДА – там тепер немає меблів, телевізора та іншого майна.

Залишилися тільки стіл, декілька крісел, порожня шафа і коробки. Не вкрали тільки штучну ялинку.

Підкреслюється, що окупанти проживали в кабінетах будівлі.

Тепер там залишилися матраци та інше майно, яке вони або забули вкрасти, або залишили спеціально.

Матраци Херсон ОДА
Окупанти жили в кабінетах чиновників / Скріншот відео міст

Ситуація у Херсоні

3 листопада в соціальних мережах з'явилися фотографії будівлі Херсонської обласної державної адміністрації. Там несподівано зник прапор РФ.

В Оперативному командуванні Південь сказали, що війська РФ у Херсоні чекають наступу армії України та готують провокації.

Представниця ОК Наталія Гуменюк припустила, що прапора могли зняти саме з цієї причини. Загарбники можуть використовувати тактику, яка полягає у створенні видимості свого виходу.

Помічник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван 4 листопада сказав, що Штати допомагатимуть Україні для вирішення питання звільнення Херсона.

За його словами, американська держава повинна забезпечити ЗСУ всім необхідним для проведення операції.

Інші новини:

новини Херсона війська Росії
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

15:32

Королівський салат на Новий рік 2023, від якого будуть всі у захваті: швидкий рецепт

15:22

ЗСУ ліквідували "вічно п'яного" окупанта, який встиг отримати "нагороду" за вбивства українців

15:13

"Вкрали все, що можна": окупанти Росії драпонули з будівлі Херсонської ОДАВідео

14:49

Готують вирішальну битву: астрологи назвали піковий момент і бомбардування України - гороскопВідео

14:29

Україна готова до "перемовин" з РФ: Київ представлять Abrams, Leopard, Marder, HIMARS - ПодолякВідео

Реклама
13:48

В Україні оголосили про аварійні відключення світла у 8 регіонах країниВідео

13:33

На кладовищі машин під Ірпенем знайшли шість осиротілих кошенятФото

13:19

Прикмети на 6 листопада: всього одна річ може залучити гроші і багатство на весь рікВідео

13:10

Показав жіночий статевий орган: Басков публічно образив інвалідів

13:00

Гороскоп на завтра, 6 листопада 2022: Дівам - важливі зустрічі, Терезам - авантюри, Скорпіонам - заздрість

12:33

Данілов розніс бредні Симоньян: Росія зануриться в морок, хаос і справжню громадянську війнуВідео

12:17

"Цей день настав": Нікітюк вперше показала бойфренда, але розчарувала шанувальників

12:13

Іран вперше визнав постачання дронів Росії, але є нюансВідео

11:57

Танки Leopard 2 для ЗСУ: посол України розповів про переговори з ФРНВідео

11:42

"Вчепилися один одному в горло": Путіну загрожує втрата влади, в його оточенні війна - журналісткаВідео

11:29

За два місяці ЗСУ знищили понад 500 зеків, завербованих "кухарем Путіна"Відео

11:23

Допоки не гасне світло: як зробити повербанк своїми рукамиВідео

11:01

Ризикуєте залишитися без техніки: як не можна протирати екрани ноутбуків і телевізорів

10:35

Провал Путіна: в окупантів проблеми на фронті, у РФ продовжують приховану мобілізаціюВідео

10:34

ЗСУ звільнять правобережжя Херсонщини до кінця року, щодо Херсона є питання - ISWВідео

Реклама
10:09

Прожарювання окупантів на півдні: ЗСУ "приземлили" два російські вертольоти Ка-52 і шість дронів-камікадзе

09:59

"Засудив" іноземних захисників України до смерті: у Вуглегірську підстрелили "суддю ДНР"Відео

09:34

На Україну 5 листопада чекають відключення світла: Київ і 7 регіонів зіткнуться з обмеженнямиВідео

09:31

"Зніми погони" : у Казані мобілізовані збунтувалися проти командираВідео

09:27

Роками буде як нове: 3 "золоті" правила, щоб взуття прослужило довше

09:16

В Україні вдарять морози до -15 : коли чекати сильного похолоданняВідео

08:40

Як швидко прибрати пирхоту в горлі: хворобу як рукою знімеВідео

08:33

Фотографувався на тлі танка "на Аляску": в Україні ліквідовано окупанта з Єкатеринбурга

08:30

Кружляють голови і розбивають серця: 5 імен, власниці яких - фатальні жінкиВідео

08:25

Харламов епічно принизив Скабєєву перед усією Росією

08:20

Прилітатиме окупантам найближчим часом досить інтенсивноПогляд

08:06

Місячне затемнення 8 листопада: по кому воно проїдеться катком, а кому принесе щастя та успіхВідео

08:05

Дешевше і якісніше, ніж в магазині: як зробити свічки своїми руками в домашніх умовах

07:53

Україна отримає нові системи ППО і ПРО до кінця року - КулебаВідео

07:22

Росіяни створюють умови для контрольованого відходу в Херсонській області - ISWВідео

07:13

Прикмети на 5 листопада: які 2 речі потрібно зробити, щоб удача потекла рікоюВідео

06:20

Путіна ще раз спіймали на брехніПогляд

05:10

Україну накриють заморозки: синоптики розповіли, кому і де світить крижаний прогноз

04:30

Ніяких пасток не готують: окупанти готуються до втечі з Херсона - експертВідео

03:50

Колишня Кличко засвітила шикарне декольте

Реклама
03:20

Чому не треба викидати шкірку від бананів: 6 способів використання бананової шкірки

02:45

Військовий експерт пояснив, яке головне завдання Путіна у війні проти УкраїниВідео

02:10

Як надовго позбутися неприємного запаху взуття: врятує копійчаний аптечний засіб

01:31

"Без трусів прийшла": Волочкова стала посміховиськом в салоні краси

01:29

Як США можуть вплинути на Іран через постачання зброї РФ: експерт назвав два сценарії

01:04

Жіночий гороскоп на тиждень 7-13 листопада: Ракам - важлива новина, Терезам - витрати, Водоліям - суперницяВідео

00:15

"Росії доведеться піти на поступки": Салліван висунув РФ умови для початку переговорів з УкраїноюВідео

04 листопада, п'ятниця
23:44

"Ми перша нація, яка переживає жах війни в прямому ефірі": Осадча потужно написала про українців

23:26

"Ми красиві, ми росіяни": істеричка Кіркоров біситься через санкції

23:20

Стівен Кінг не приїде в Україну: "Укрзалізниця" спростувала фейкову інформацію

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Мода та краса
Модні зачіскиЖіночі стрижкиМодний манікюрФарбування волосся
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Свята
Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти