В Херсоні скоро станеться 'розв'язка подій': колаборант Стремоусов зробив дивну заяву

Стремоусов анонсував розв'язання подій в Херсоні / скриншот

Херсонський колаборант Кирило Стремоусов у паніці заявив, що вже найближчими днями на жителів Херсона чекає "розв'язка подій". Про це він заявив у своєму зверненні.

Він стверджує, що на фоні нібито спостерігається затишшя, але згодом несподівано додав, що для окупантів все складеться не так просто.

Російські військові готуються до "будь-яких рішень, навіть найскладніших".

Ще 18 жовтня командувач російських військ в Україні Сергій Суровікін назвав ситуацію на Херсонщині "непростою". Він не виключив, що командування може прийти "непрості рішення" щодо Херсона.

Стремоусів здивував несподіваною заявою / скріншот

Ситуація в Херсоні

5 листопада стало відомо, що окупанти втекли з будівлі Херсонської обласної державної адміністрації, яка знаходиться в захопленому ними Херсоні. З приміщення вони вкрали всі цінні речі, залишивши лише порожні шафи, коробки і багато сміття.

3 листопада в Херсоні з будівлі ОДА зник прапор РФ. Також триколор зняли і з одного з блокпостів у місті.

Представник Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк заявила, що загарбники можуть планувати провокації та готуються до наступу українських військ на окупований Херсон.

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