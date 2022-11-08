В Херсоні скоро станеться 'розв'язка подій': колаборант Стремоусов зробив дивну заяву

Він переконаний, що для окупантів все обернеться "не так просто".
Херсонський колаборант Кирило Стремоусов у паніці заявив, що вже найближчими днями на жителів Херсона чекає "розв'язка подій". Про це він заявив у своєму зверненні.
Він стверджує, що на фоні нібито спостерігається затишшя, але згодом несподівано додав, що для окупантів все складеться не так просто.
Російські військові готуються до "будь-яких рішень, навіть найскладніших".
Ще 18 жовтня командувач російських військ в Україні Сергій Суровікін назвав ситуацію на Херсонщині "непростою". Він не виключив, що командування може прийти "непрості рішення" щодо Херсона.
Ситуація в Херсоні
5 листопада стало відомо, що окупанти втекли з будівлі Херсонської обласної державної адміністрації, яка знаходиться в захопленому ними Херсоні. З приміщення вони вкрали всі цінні речі, залишивши лише порожні шафи, коробки і багато сміття.
3 листопада в Херсоні з будівлі ОДА зник прапор РФ. Також триколор зняли і з одного з блокпостів у місті.
Представник Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк заявила, що загарбники можуть планувати провокації та готуються до наступу українських військ на окупований Херсон.
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