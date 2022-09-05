Потужні удари ЗСУ: підірвано три понтонні переправи РФ на Херсонщині

Знищено понтонні переправи РФ на півдні / Фото УНІАН

В Херсонської області всі стратегічні мости непридатні для проїзду важкої техніки, також Сили оборони півдня вже знищили три понтонні переправи ворога.

Про це повідомила начальник об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня Наталія Гуменюк на брифінгу.

"Ми тримаємо під вогневим контролем, тому що не є руйнівниками, не знищуємо нашу інфраструктуру, але не даємо ворогові можливості використовувати її в своїх інтересах", - розповіла вона.

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За словами начальник об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня, в результаті ударів по мостах вони не можуть використовуватися. Разом з тим окупанти намагаються переправляти по них техніку, наслідком чого і стало руйнування певних секцій (Каховського мосту), оскільки вони не витримали цього навантаження.

"На даний момент всі ці артерії абсолютно непроїзні, саме тому вони (росіяни - ред.) налаштовують альтернативні шляхи (поромні, понтонні і баржові переправи). Ми і їх теж тримаємо під вогневим контролем. Вже три понтонні переправи знищені", - додала Гуменюк.

Нагадаємо, ввечері напередодні, 3 вересня, повідомлялося про потужному ударі по Антонівському залізничному мосту у захопленій російськими окупантами Херсонській області. З'явилося відео, на якому видно задимленість, ймовірно виникла в результаті удару.

Раніше повідомлялося, що українська авіація в суботу, 3 серпня, завдала 24 точних ударів по російських загарбниках на півдні. Також сильно вдарили по противнику ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ. В результаті російське військо втратило 138 чоловік особового складу, 31 одиницю військової техніки та склад боєприпасів. Крім цього, була вражена поромна переправа поблизу Берислава.

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