ЗСУ прорвали оборону РФ: окупанти істерять через катастрофу на Херсонщині

Полонені російські окупанти / Андрій Білецький

Російські окупанти, які знаходяться в Херсонської області, підтверджують, що бійці Збройних сил України прорвали їх лінію оборони.

Загарбники скаржаться на безперервні атаки українських військових. Відповідне перехоплення публікує Головне управління розвідки Міноборони.

Судячи з нього, окупант перебував в Ольгине, поблизу Нової Каховки, де після наближення ЗСУ почалася паніка.

"Зв'язку немає, у нас тут прорив був. Ти подивися новини по телевізору, що тут відбувається. Тут (нецензурно, - ред.)", - скаржиться окупант.

"Роздовбали вчора, з позавчорашнього дня, як почали пхати нас. Два дні довбали...", - додав окупант РФ.

Нагадаємо, в неділю вранці, 4 вересня, бійці Збройних сил України підняли синьо-жовтий прапор над селищем міського типу Високопілля у Бериславському районі Херсонської області.

Населений пункт знаходиться на північному сході Херсонщини і перейшов під контроль українських захисників. Інформацію про це підтвердили в прес-службі бригади імені Івана Богуна.

Бійці бригади імені Івана Богуна опублікували відповідне фото зі звільненого Високопілля.

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