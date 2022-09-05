Окупантів погнали на Херсонщині: нові деталі визволення Високопілля

ЗСУ звільняють Високопілля / Скріншот

Збройні сили України просять інформаційної тиші для забезпечення своєї якісної роботи на півдні.

"Ми продовжуємо говорити про режим інформаційної тиші, який потрібен, щоб робота була завершена. Те, що відбувається зараз, не дуже вписується в цей лейтмотив, скажімо так... І, наприклад, сьогоднішній нічний обліт безпілотними літальними розвідниками Високопілля, про який так голосно і багато вчора говорили, тому підтвердження", - повідомила на брифінгу начальник об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Вона уточнила, що ворожий обліт безпілотниками означає одне – окупанти готувалися завдати артилерійський або авіаційний удари і розвідували обстановку.

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"Тому ми ще раз просимо режиму тиші, щоб ми змогли завершити нашу роботу якісно і безболісно для місцевого населення, яке так довго чекало цього звільнення", - акцентувала Гуменюк.

Зазначимо, що в Мережі опублікували відео заходу бійців Збройних сил України у Високопіллі на Херсонщині.

Кадри були зроблені напередодні, 4 вересня.

При цьому місцеві жителі вітали українських захисників, які визволяли Високопілля.

Нагадаємо, в неділю вранці, 4 вересня, бійці Збройних сил України підняли синьо-жовтий прапор над селищем міського типу Високопілля у Бериславському районі Херсонської області.

Населений пункт знаходиться на північному сході Херсонщини і перейшов під контроль українських захисників. Інформацію про це підтвердили в прес-службі бригади імені Івана Богуна.

Бійці бригади імені Івана Богуна опублікували відповідне фото зі звільненого Високопілля.

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