З кордону на прорив тилу ЗСУ: в ДПСУ попередили про нову загрозу на фронті

Прикордонники фіксують спроби розширення зони бойових дій вздовж кордону.

https://glavred.net/front/s-granicy-na-proryv-tyla-vsu-v-gpsu-predupredili-o-novoy-ugroze-na-fronte-10742111.html Посилання скопійоване

Ворог готовий покласти багато живої сили, щоб прорватися на кордоні / Колаж: Главред, фото: скріншоти

Що повідомив Демченко:

Росіяни активізувалися на кордоні у Харківській та Сумській областях

Ворогу не вдається прорватися через український кордон

Під час спроб атак на кордоні РФ втрачає багато живої сили

Окупаційна армія країни-агресорки Росії намагається атакувати позиції українських військових вздовж кордону, щоб розширити зону бойових дій. Про це в телеефірі повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За його словами, у смугах оборони, де перебувають підрозділи ДПСУ, фіксуються спроби атак на найбільш активних, загрозливих напрямках.

відео дня

"Просунутися вглиб території нашої країни ворог не може. Натомість зазнає великих втрат", - наголосив речник ДПСУ.

Яка мета противника на Харківщині

У Харківській області поблизу кордону ворог "промацує" обороноздатність українських сил. Мета окупантів - прорив кордону та розширення дій в рамках просування на межі Вовчанської громади.

Вовчанськ / Інфографіка: Главред

Що задумав ворог на Сумщині

У Сумській області активні спроби просування фіксуються в межах Хотінської та Юнаківської громад. За словами Демченка, росіяни "вигадують якісь хитрощі", щоб захопити побільше територій і вийти в тил українських захисників.

"І в межах Харківської області, і в межах Сумської втрати ворога досить великі. Але бачимо, що противник, на жаль, не зважає на своїх людей і продовжує гнати їх у "м’ясні" штурми. Завдання в них одне - просунутися за будь-яку ціну", - додав Демченко.

Що дало перевагу українським військовим на фронті - думка експерта

Главред писав, що за словами виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці Дмитра Жмайла, російські окупаційні війська опинилися без зв’язку через відключення терміналів Starlink.

Усі попередні спроби налагодити альтернативні системи без використання Starlink виявилися невдалими. Тому технологічний прогрес дав українським силам перевагу.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російське військове командування поставило перед своїми підрозділами завдання до 24 лютого 2026 року - у річницю початку повномасштабного вторгнення - продемонструвати нібито "захоплення" понад десяти українських населених пунктів.

Раніше стало відомо, що у Куп'янську Харківської області залишаються в оточенні близько 40 російських військових, які можуть тільки оборонятися. Вони засіли в декількох будівлях на північ від центру Куп'янська.

Напередодні аналітики проєкту DeepState оновили мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Сили оборони України змогли відкинути армію РФ у Дніпропетровській області.

Більше новин:

Про джерело: Державна прикордонна служба України Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред