ЄС вимагатиме від РФ вивести війська з Придністров'я та Абхазії - ЗМІ

Джерела в дипломатичних колах ЄС називають пропозиції "максималістськими".

ЄС вимагатиме від РФ вивести війська з Придністров'я / Колаж: Главред, фото УНІАН, Міноборони РФ

ЄС готує жорсткий ультиматум Росії

Серед умов - виплата репарацій Україні та проведення реформ всередині РФ

Європейський союз має намір домагатися виведення російських військ з Білорусі, Грузії, Вірменії та Придністров'я в рамках потенційної мирної угоди щодо України. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Відзначається, що висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас поширила серед країн-членів документ із переліком вимог до Москви в контексті можливих переговорів між Києвом і РФ, де посередницьку роль відіграють США.

Згідно з проектом, мова йде не тільки про виведення російських сил з території сусідніх держав, але і про скорочення чисельності армії РФ. Також серед умов - виплата репарацій Україні і проведення демократичних реформ всередині Росії.

Джерела в дипломатичних колах ЄС називають пропозиції "максималістськими", відзначаючи, що таким чином Брюссель відповідає на жорстку позицію Москви щодо України. При цьому європейські чиновники підкреслюють: досягнення сталого миру залежить не тільки від кроків Києва, але і від попередніх дій з боку Росії ще до початку будь-яких мирних ініціатив.

Документ планують обговорити на рівні послів ЄС 17 лютого, а потім частково винести на зустріч міністрів закордонних справ у Брюсселі 23 лютого.

Які вимоги висуває ЄС

У першій частині документа йдеться про те, що можливі обмеження української армії повинні супроводжуватися дзеркальними заходами з боку Росії. При цьому виключається будь-яке "де-юре" визнання окупованих територій, які пропонується демілітаризувати.

У розділі, присвяченому безпеці Європи, містяться вимоги припинити дезінформаційні кампанії, кібератаки, диверсії, порушення повітряного простору і втручання у вибори.

Окремий пункт стосується ядерної зброї в Білорусі - ЄС вимагає її відсутності, а також повної заборони на російську військову присутність і розміщення військ в Білорусі, Україні, Молдові, Грузії та Вірменії. Йдеться, зокрема, про території Абхазії, Південної Осетії та Придністров'я, де російські сили перебувають протягом багатьох років, а також про військові бази в Вірменії та Білорусі.

Крім того, документ акцентує необхідність дотримання міжнародного права: без амністії за військові злочини, з допуском міжнародних слідчих і пріоритетом міжнародних зобов'язань над російським законодавством.

ЄС також наполягає на виплаті компенсацій Україні та європейським державам, включаючи покриття екологічних збитків. Раніше союз заморозив близько 210 млрд євро російських активів і вже направляє доходи від них на підтримку Києва.

Серед внутрішніх умов - проведення вільних виборів під міжнародним спостереженням, звільнення політв'язнів, повернення депортованих цивільних і дітей, забезпечення свободи ЗМІ, скасування репресивних законів і сприяння розслідуванню вбивств опозиційних діячів.

Чи існує дедлайн щодо укладення мирної угоди: думка експерта

У Трампа добре розуміють, що питання України так чи інакше стане одним з центральних у виборчій кампанії - поряд з внутрішніми проблемами США, економікою і соціально-економічним становищем громадян. Про це заявив експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко.

"Водночас навряд чи можна говорити про якісь дійсно жорсткі або зафіксовані терміни. Сам Трамп неодноразово заявляв, що у нього немає дедлайнів", - сказав експерт в інтерв'ю Главреду.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що, за словами прес-секретаря Білого дому Керолайн Левітт, під час останніх переговорів обидві сторони досягли значного прогресу. Обидві сторони погодилися надати оновлену інформацію своїм лідерам і продовжити спільну роботу над мирною угодою.

Раніше ЗМІ писали, що під час переговорів у Женеві Україна і Росія обговорили можливість створення демілітаризованої зони на Донбасі, яка не буде контролюватися жодною зі сторін.

Україна, США і Росія досягли прогресу в питанні механізму припинення вогню. Як пише CNN, це сталося під час тристоронніх переговорів у Женеві. Джерело, знайоме з ходом переговорів, розповіло виданню, що сторони досягли "поступового, але значного прогресу" у визначенні того, як буде працювати припинення вогню.

Інші новини:

