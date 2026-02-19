Брата короля Великої Британії принца Ендрю заарештували: що відомо

Коротко:
- Що відомо про затримання брата короля
- За що його заарештували
У четвер, 19 лютого, поліція заарештувала Ендрю Маунтбаттен-Віндзора після декількох тижнів викриттів, що стосуються дружби і зв'язків колишнього принца з Джеффрі Епштейном.
Принц Ендрю — молодший брат короля Великої Британії Карла III, третя дитина і другий син королеви Єлизавети II і Філіпа, герцога Единбурзького.
Як повідомляє Бі-Бі-Сі, його підозрюють у службовому злочині.
Поліція долини Темзи заарештувала Ендрю, якому сьогодні виповнюється 66 років, вранці. Колишній принц був заарештований за підозрою у зловживанні службовим становищем і перебуває під вартою.
Поліція проводить обшуки за адресами в Беркширі та Норфолку. Поліція долини Темзи заявила, що він був заарештований після "ретельної оцінки", і тепер розпочато розслідування.
Фотографи також зафіксували прибуття поліцейських до будинку Ендрю в день його 66-річчя. Фото можна подивитися тут.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Раніше Главред повідомляв, що російська співачка Лоліта Мілявська, яка родом із Закарпаття, але підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, знову має серйозні проблеми зі здоров'ям.
Раніше також російську супермодель Ірину Шейк, яка часто потрапляє в скандали, пов'язані чи то з символікою РФ, чи то з прапором, чи то з маркером тероризму - літерою Z, жорстко розкритикували за обвислу і в'ялу фігуру.
Вас також може зацікавити:
- Король у будівлі: топ-5 найкращих фільмів за участю Елвіса Преслі
- Принц Гаррі придумав, як помиритися з королем: деталі плану
- Вийшов трейлер фільму про Майкла Джексона: у головній ролі - племінник поп-короля
Що відомо про справу Джеффрі Епштейна
Джеффрі Епштейн – американський фінансист, мультимільйонер і фігурант одного з найгучніших секс-скандалів у США. Він здобув популярність завдяки зв'язкам із впливовими політиками, бізнесменами та членами королівських родин, зокрема Біллом Клінтоном, Дональдом Трампом і принцом Ендрю.
Епштейна звинуватили в організації масштабної мережі сексуальної експлуатації неповнолітніх дівчат. За даними слідства, протягом 1990-х - 2000-х років він і його соратники (в тому числі партнерка Гіслен Максвелл) вербували неповнолітніх дівчат для сексуальних контактів з ним і його високопоставленими знайомими.
10 серпня 2019 року Епштейна знайшли мертвим у камері в Нью-Йорку. Офіційна версія - самогубство через повішення, проте ця смерть породила масу конспірологічних теорій, адже вона сталася напередодні можливих свідчень проти впливових фігур.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред