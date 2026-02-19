Брата короля Великої Британії принца Ендрю заарештували: що відомо

Принца Ендрю заарештували у зв'язку з зв'язками королівської особи з Джеффрі Епштейном.

Принца Ендрю заарештували / Колаж Главред, фото Вікіпедії

Коротко:

Що відомо про затримання брата короля

За що його заарештували

У четвер, 19 лютого, поліція заарештувала Ендрю Маунтбаттен-Віндзора після декількох тижнів викриттів, що стосуються дружби і зв'язків колишнього принца з Джеффрі Епштейном.

Принц Ендрю — молодший брат короля Великої Британії Карла III, третя дитина і другий син королеви Єлизавети II і Філіпа, герцога Единбурзького.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, його підозрюють у службовому злочині.

Поліція долини Темзи заарештувала Ендрю, якому сьогодні виповнюється 66 років, вранці. Колишній принц був заарештований за підозрою у зловживанні службовим становищем і перебуває під вартою.

Принца Ендрю заарештували / Скріншот YouTube

Поліція проводить обшуки за адресами в Беркширі та Норфолку. Поліція долини Темзи заявила, що він був заарештований після "ретельної оцінки", і тепер розпочато розслідування.

Фотографи також зафіксували прибуття поліцейських до будинку Ендрю в день його 66-річчя. Фото можна подивитися тут.

Що відомо про справу Джеффрі Епштейна Джеффрі Епштейн – американський фінансист, мультимільйонер і фігурант одного з найгучніших секс-скандалів у США. Він здобув популярність завдяки зв'язкам із впливовими політиками, бізнесменами та членами королівських родин, зокрема Біллом Клінтоном, Дональдом Трампом і принцом Ендрю. Епштейна звинуватили в організації масштабної мережі сексуальної експлуатації неповнолітніх дівчат. За даними слідства, протягом 1990-х - 2000-х років він і його соратники (в тому числі партнерка Гіслен Максвелл) вербували неповнолітніх дівчат для сексуальних контактів з ним і його високопоставленими знайомими. 10 серпня 2019 року Епштейна знайшли мертвим у камері в Нью-Йорку. Офіційна версія - самогубство через повішення, проте ця смерть породила масу конспірологічних теорій, адже вона сталася напередодні можливих свідчень проти впливових фігур.

