У НАТО розкрили великі втрати РФ від початку великої війни

У Генштабі ЗСУ повідомили, що за добу українські військові знищили 580 російських окупантів.

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У НАТО назвали втрати окупантів / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: Міноборони РФ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав приблизні втрати армії Російської Федерації від початку повномасштабного вторгнення до України.

Генсек наголосив, що, за оцінками західних спецслужб, кількість загиблих і поранених російських військових на війні в Україні перевищила 350 тисяч. Втім, скільки саме окупантів ліквідовано, Столтенберг не уточнив, пише Deutsche Welle.

"Росія платить дуже високу ціну за незначні здобутки", - констатував генсек Альянсу. відео дня

Разом з тим, наголосив він, що крім людських жертв, РФ втрачає й дорогу техніку. Зокрема досить дорогі літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління, а також кораблі Чорноморського флоту.

Хто такий Єнс Столтенберг Єнс Столтенберг - норвезький державний і політичний. Прем'єр-міністр Норвегії (2000–2001 і 2005–2013). З 1 жовтня 2014 року - Генеральний секретар НАТО. У вересні 2014 заявив про те, що українське питання стане пріоритетним для нього, пише Вікіпедія.

У Генштабі ЗСУ назвали втрати РФ

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що за добу українські військові знищили 580 російських окупантів. Бійці ЗСУ успішно знищили 11 бойових броньованих машин та 15 артилерійських систем окупантів.

Втрати окупантів за добу / фото: Главред

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що в ЗСУ зізнались, під чиїм контролем Невельське. Офіцер Збройних сил України Дмитро Лиховій заявив, що ворог розповсюдив фейкову інформацію про захоплення населеного пункту. ЗСУ продовжують утримувати контроль над селищем на Авдіївському напрямку.

У ЗСУ повідомили деталі "феєричного провалу" ворога на правому березі Дніпра. Гуменюк зазначила, що росіяни намагались подати десант на правому березі Дніпра як "феєричну перемогу", однак були змушені відступити під тиском Сил оборони.

ЗСУ завдали росіянам критичних втрат під Авдіївкою. Після виходу з Авдіївки та звільнення Красногорівки українські воїни продовжують боротися та знищувати російських окупантів. Підрозділам бригади вдалось ліквідувати 500 російських окупантів.

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