У Британії обговорюють можливу відставку Сунака: у Bloomberg розкрили деталі

Якщо з'явиться кандидат, який зможе обійняти посаду без великого конкурсу, Сунака, швидше за все, усунуть.

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У Британії обговорюють можливу заміну Сунака / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ua.depositphotos.com

Деякі міністри Великої Британії ведуть приватні дискусії заміни прем'єра країни Ріші Сунака до парламентських виборів.

За словами джерел видання Bloomberg, останніми днями міністри проводили закриті дискусії, вивчаючи можливість того, що керівна Консервативна партія може бути змушена замінити Сунака перед виборами.

Співрозмовники пояснили виданню, що питання полягає в тому, чи допоможе тимчасовий лідер стримати сплеск популярності опозиційної Лейбористської партії.

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У матеріалі йдеться, що каталізатором переговорів стала низка політичних скандалів, які продемонстрували нібито нездатність Сунака приймати швидкі політичні рішення, зокрема, йдеться про обіцянки щодо скорочення податків й суперечку навколо расистських висловлювань, зроблених, як стверджують, одним з найбільших донорів партії.

Джерела вказують, що міністри, які беруть участь у переговорах, залишаються прихильниками Сунака та не хочуть зміни очільника уряду.

Жоден з конкурентів, схоже, не має достатньої підтримки, щоб кинути йому виклик, і тому прем'єр зможе протриматися до виборів, повідомляє Bloomberg.

Видання Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Якщо з'явиться кандидат, який зможе обійняти посаду без великого конкурсу, Сунака, швидше за все, усунуть, розповіли два високопоставлені міністри.

Наразі консерватори очікують місцевих виборів, які відбудуться 2 травня. За словами одного з міністрів, в разі невдалих результатів прем'єру буде важко пояснити однопартійцям, чому він має повести консерваторів на парламентські вибори.

Раніше Сунак виключив проведення парламентських виборів 2 травня, заявивши, що натомість вони відбудуться пізніше цього року.

За інформацією Bloomberg, помічники Сунака, найімовірніше, розглядають можливість проведення виборів восени, однак деякі законодавці від Консервативної партії припускають, що це може бути липень.

На місцевих виборах, як очікується, Консервативна партія може продемонструвати погані результати.

Хто такий Ріші Сунак? Ріші Сунак - британський політик, голова Консервативної партії з 24 жовтня 2022 року, прем'єр-міністр Великої Британії з 25 жовтня 2022 року. Він став першим кольоровим прем'єр-міністром у Сполученому Королівстві, а також наймолодшим з 1812 року. 12 січня 2024 року Ріші Сунак прибув з візитом до Києва. Перед візитом було анансовано, що Велика Британія надасть Україні військову допомогу у розмірі 2,5 мільярди фунтів стерлінгів у 2024-2025. Також, під час візиту голова уряду Британії та президент України Володимир Зеленський підписали історичну безпекову угоду, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що Ріші Сунак назвав слабке місце РФ і натякнув на терміни перемоги Києва. У своєму виступі у Верховній Раді він провів паралелі між боротьбою Британії у Другій світовій війні та сучасною боротьбою України.

Дипломат пояснив суть безпекового документа, який підписали Зеленський і Сунак. Богдан Яременко зазначив, що україно-британський документ регулює сферу безпеки. Це великий набір заходів, починаючи від військової допомоги, обміну інформацією і закінчуючи згодою вступити у війну на боці певної країни.

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