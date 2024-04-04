"Завжди потрібно чекати, що ворог атакує": військовий експерт дав прогноз щодо атаки РФ на Київ

Як каже Олександр Мусієнко, Київ завжди буде в полі уваги окупантів, тому потрібно максимально зміцнювати лінії оборони.

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Наступ РФ на Київ: експерт Олександр Мусієнко дав прогноз / колаж Главред, фото Facebook і ua.depositphotos.com

Загроза наступу військ РФ на Київ зберігатиметься завжди, доки триває війна між Україною та країною-агресором Росією. Про це керівник Центру військово-правових досліджень, військовий і політичний експерт Олександр Мусієнко розповів в інтерв'ю Главреду.

"Якщо говорити такими категоріями, то не можна виключати і падіння астероїда на Землю. Виключати не можна нічого. Загроза для Києва зберігатиметься завжди, поки триває війна. Поки триває російська агресія, можливі абсолютно різні сценарії, які нам потрібно враховувати, зокрема російські війська можуть знову піти на Київ. Це означатиме, що росіяни розтягнуть свої лінії забезпечення і будуть знищені досить швидко. Певною мірою спроба наступу російських військ на Київ, якщо вони зважаться на такий крок, буде навіть подарунком для українських військ", - сказав він.

Як каже Мусієнко, Київ завжди буде в полі уваги російських окупантів, тому потрібно максимально зміцнювати лінії оборони.

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"Тому наступу на Київ не можна виключати. Завжди потрібно чекати, що ворог може атакувати й українську столицю. Київ завжди буде в полі уваги противника, тому, звісно, потрібно продовжувати розбудовувати оборонні споруди, рубежі, укріплювати лінії оборони, проводити навчання військових контингентів, які залучені до оборони столиці, і бути готовими до різних сценаріїв", - підсумував він.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер та експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає як експерт в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Ризик нового наступу на Київ і Харків - прогнози

Військовий експерт із Центру Разумкова Олексій Мельник вважає, що окупанти навряд чи зможуть перейти в масштабний наступ по всій лінії фронту. Експерт вважає, що найімовірніше йтиметься про спробу прориву на одному з оперативних напрямків.

Російські окупанти можуть організувати нову наступальну операцію в серпні або вересні, заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, про це можна судити з огляду на темпи формування нових частин і набір військ РФ.

Колишній командувач Сухопутними військами США Бен Ходжес вважає, що Росія хотіла б захопити Харків, а її війська могли б опинитися влітку під Києвом, але є надія, що ЗСУ і Генштаб роблять усе, щоб такого не допустити. Не можна називати російську перемогу неминучою, на Заході транслюються помилкові меседжі щодо цієї тези.

У росіяни немає сил для ефективного наступу на Харків із подальшим оточенням міста. Саме тому РФ спробує застосувати іншу тактику, поступово знищуючи квартал за кварталом і перетворюючи Харків на новий Маріуполь. Про це заявив генерал-лейтенант запасу, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.

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