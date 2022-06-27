Все у вогні: Зеленський показав відео ракетного удару в торговому центру в Кременчуці

Ракетний удар в Кремечузі / скріншот

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео і прокоментував моторошний ракетний удар в Кремечузі.

"Окупанти вдарили ракетами по торговому центру, де було понад тисячу цивільних. ТРЦ палає, рятувальники займаються гасінням пожежі, кількість жертв неможливо навіть уявити", - заявив глава держави.

Поки невідомо, скільки людей постраждали і загинули в результаті удару, проте на відео можна побачити сильну пожежу, якою охоплений торговий центр.

"Ніякої небезпеки для російської армії. Ніякої стратегічної цінності. Тільки спроби людей жити нормальним життям, що так злить окупантів. Росія продовжує зганяти своє безсилля на звичайних громадянах. Сподіватися на адекватність і людяність з її боку марно", - підкреслив Зеленський.

Перші дані щодо загиблих та постраждалих у Кременчуці

"На даний момент відомо про 20 поранених, з них 9 у важкому стані. Вже підтверджено, що 2 людини загинули. Рятувальна операція триває", - повідомив радник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Новини Кременчук

Вдень, 27 червня, окупанти вдарили ракетами про Кременчуку Полтавської області.

Як повідомляє заступник голови МЗС Еміне Джапарова, в ході удару по Кременчуку окупанти потрапили в ТЦ "Амстор".

Пізніше мер міста Віталій Малецький повідомив, що росіяни влучили ракетами в людне місце.

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