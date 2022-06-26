Ракета пробила п'ятиметрову дірку: у РФ поскаржилися на новий обстріл "вишок Бойка"

Бурова платформа Таврида / Nefterynok.info

В Чорному морі завдано нового ракетного удару по українській буровій платформі "Чорноморнафтогазу", яка раніше була захоплена РФ.

Як повідомляють росЗМІ, атаці піддалася самопідйомна плавуча бурова установка (СПБУ) Таврида.

Повідомляється, що удар був нанесений сьогодні вночі, імовірно ракетою.

При цьому снаряд влучив у вертолітний майданчик платформи, залишивши дірку діаметром майже п'ять метрів.

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Нагадаємо, ЗСУ 20 Червня завдали ракетний удар по двох бурових установках у Чорному морі- " вишках Бойка". Про це розповів народний депутат Олексій Гончаренко.

"Наші ракетники курили не біля зміїного, а курили біля "вишок Бойка". Ракетний удар по вишках трохи завадив газовидобутку в українському Чорному морі з боку росіян", - сказав політик.

Самопроголошена "влада" Криму в особі Сергія Аксьонова також заявила, що ЗСУ завдали удару ракетами по "вишках Бойка".

Що відомо про "вишки Бойка"

РФ в 2014 році захопила бурові платформи "Чорноморнафтогазу", так звані "вишки Бойка". Окупанти використовували їх для спостереження над надводною обстановкою за допомогою радіотехнічної розвідки.

20 червня по бурових установках були нанесені ракетні удари.

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