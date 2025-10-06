Все у вогні, скрізь руїни: страшні кадри з першими хвилинами після удару по Львівщині

Російські окупанти атакували Україну ракетами і "Шахедами". Вибухи пролунали і на Львівщині. Відео з першими хвилинами після удару розлетілось в Мережі.
Внаслідок удару по селу Лапаївка загинула ціла родина, серед них була і 15-річна дівчинка.
Правоохоронці одними з перших прибула на місце трагедії. Патрульні допомагали людям вибиратися з понівечених будинків. Також вони шукали потерпілих.
"На відео з нагрудних бодікамер видно, як патрульні допомагають людям вибратися з понівечених будинків, відводять потерпілих до швидких і підтримують їх у перші хвилини після удару. Поліцейські також забезпечують охорону місць влучань і сприяють роботі рятувальних служб", - йдеться у повідомленні.
Дивіться відео з першими хвилинами після атаки на Львівщині:
Зазначається, що ціллю росіян стали школа, дитячий садочок, церква, будинки та лікарня.
"Ворог помиляється, коли думає, що здатен нас зламати — ми стаємо лише сильнішими й згуртованішими", - йдеться у повідомленні.
Ворожий удар по селу Лапаївка на Львівщині - що відомо
Як писав Главред, масованого ракетно-дронового удару по Україні завдала країна-агресор РФ у ніч на неділю, 5 жовтня. Близько п'ятої ранку у Львові пролунала серія вибухів під час масованої атаки російських окупантів. Мер Андрій Садовий закликав мешканців не виходити на вулицю та закрити вікна у будинках.
Згодом зʼявилася інформація про те, що внаслідок ворожої атаки на Львівщині є загиблі та постраждалі, а в частині Львова відсутня електроенергія, також у місті пожежі.
Відомо, що загиблій дівчинці було всього 15 років. Вона була у власному домі. Разом з дитиною загинули її мама, бабуся та дідусь. Тато Насті у лікарні з важкими травмами. Тіла мами та доньки знайшли дуже понівеченими, а батько дівчинки - єдиний, хто дивом вижив.
"То моя вся родина загинула...Це просто жах. У 21 столітті, щоб так знущались над державою. І світ дивиться. Вони чекають, щоб прилетіло до них", - сказала родичка загиблих зі сльозами на очах.
Сусід загиблих розповів, що добре знав загиблих пенсіонерів - Любу та Михайла. Анастасія була прямо в епіцентру удару.
