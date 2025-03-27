Усе у вогні, пошкоджено будинки та машини: як виглядає Дніпро після потужних прильотів

Російські окупанти атакували "Шахедами" райони щільної житлової забудови.

https://glavred.net/ukraine/vse-v-ogne-povrezhdeny-doma-i-mashiny-kak-vyglyadit-dnepr-posle-zhestkih-priletov-10650755.html Посилання скопійоване

РФ атакувала Дніпро Шахедами / Колаж: Главред, фото: Telegram

Що відомо:

РФ атакувала Дніпро Шахедами

Під ударом були райони щільної забудови

Унаслідок атаки пошкоджено житлові будинки

Російські окупанти атакували Дніпро справжнім "роєм" безпілотників. "Шахеди" били по житлових кварталах, постраждали багатоквартирні будинки. У Мережі показали наслідки атаки на місто.

На опублікованих кадрах видно моменти ударів. Вони підтверджують, що російські окупанти били по районах щільної забудови.

відео дня

Дивіться відео з моментами ударів по Дніпру:

РФ атакувала Дніпро Шахедами / фото: скріншот

Унаслідок атаки в багатьох будинках були вибиті вікна, повилітали й міжквартирні двері. Машини, які були припарковані біля постраждалих житлових комплексів, згоріли і перетворилися на справжній металобрухт.

Атаки РФ по містах України 26 березня - останні новини

Як повідомляв Главред, близько 21:00 Харків зазнав масованої атаки російських дронів типу "Шахед". Унаслідок вибухів, за попередньою інформацією, постраждали 9 осіб, зокрема 12-річна дівчина. Пошкоджено житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.

Окупанти атакували Харків великою кількістю ударних безпілотників типу "Шахед" під час футбольного матчу. Один із дронів упав біля футбольного поля, змусивши гравців залишити поле.

Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко зазначив, що РФ використовує тактику "роїв Шахедів", концентруючи велику кількість дронів на одну локацію для пробиття ППО.

Крім цього, увечері 26 березня Дніпро опинився під масованою атакою "Шахедів". Унаслідок ударів сталися кілька пожеж, зокрема спалахнули авто та об'єкти інфраструктури.

Президент України Володимир Зеленський емоційно відреагував на атаки по Україні. Він вважає, що на тлі таких атак недоречно і некорисно говорити про послаблення тиску на Росію.

"Жодна країна не повинна через таке проходити. І на такому тлі точно недоречно і марно говорити про ослаблення тиску на Росію, зняття санкцій тощо. Росія вбиває кожен день і затягує цю війну", - наголосив глава держави.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред