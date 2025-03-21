Горять будинки і лунають вибухи: Запоріжжя під масованою атакою Шахедів

Російські окупанти били по житлових будинках. Вже є інформація про постраждалих та загиблих.

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РФ атакувала Запоріжжя шахедами / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Російські окупанти атакували Запоріжжя великою кількістю ударних дронів типу "Шахед". У місті прогриміли потужні вибухи. Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Вже відомо про пошкодження приватних будинків та багатоповерхівок у Запоріжжі.

Дивіться відео про удари по Запоріжжю:

РФ атакувала Запоріжжя шахедами / фото: скріншот

Внаслідок атаки постраждали щонайменше 8 людей. Двоє людей перебувають у вкрай важкому стані.

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"Медики надають їм всю необхідну допомогу. Небезпека не минула. Будьте в безпечних місцях до відбою. Прямо зараз росіяни продовжують обстріл Запорізької області. Бʼють по прифронтових громадах. Перебувайте в безпечних місцях до відбою", - написав він.

Дивіться відео про удари по Запоріжжю:

РФ атакувала Запоріжжя шахедами / фото: скріншот

Пізніше Федоров заявив, що з-під завалу зруйнованого будинку дістали тіло жінки, вона загинула. Їй було всього 20 років.

Дивіться відео про удари по Запоріжжю:

РФ атакувала Запоріжжя шахедами / фото: скріншот

За даними ОВА, росіяни завдали по Запоріжжю понад 10 ударів.

"Внаслідок атаки відбулись займання житлових будинків, приватних авто, обʼєктів соціальної інфраструктури. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено сусідні будинки", - написав Федоров.

Дивіться відео про удари по Запоріжжю:

РФ атакувала Запоріжжя шахедами / фото: скріншот

У ДСНС заявили, що внаслідок атаки загинули 2 людини, 4 - постраждали. Під атакою опинився ресторан, там здійнялася пожежа на площі 70 кв. м. Також були пошкоджені чи зруйновані дачний будинок, дитячий садочок та квартири на 7 поверсі 9-поверхового будинку.

"Зруйновано 1 та пошкоджено 2 приватних житлових будинки, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені сусідні будівлі. Аварійно-рятувальні роботи тривають. На місці ліквідації наслідків ворожого обстрілу працюють усі екстренні служби міста. До ліквідації наслідків залучені 63 рятувальники ДСНС та 16 одиниць техніки", - йдеться у повідомленні.

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