Прогриміло близько 30 вибухів: окупанти атакували житлові райони Кропивницького

Російські окупанти запустили ударні безпілотники типу "Шахед". Потужні вибухи пролунали у Кропивницькому. Про це повідомляє голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
Під масованим ударом опинилися житлові мікрорайони міста - Новомиколаївка та Балашівка. Вже відомо про те, що в місті здійнялися пожежі.
"Прошу всіх не панікувати і максимально бути в безпеці. Всі служби працюють. Друзі, в кого, не дай Бог поранення чи опіки, негайно звертайтесь в швидку. Всі лікарні міста готові приймати", - написав він.відео дня
Місцеві ЗМІ повідомляють про те, що в місті пролунало близько 30 вибухів.
У Мережі з'явилися кадри з вибухами.
Дивіться відео з наслідками ударів по Кропивницькому:
Пізніше з'явилися нові кадри з наслідками ударів РФ по житлових кварталах. На відео видно місто все у вогні.
Дивіться відео з наслідками ударів по Кропивницькому:
Також відомо, що в багатьох багатоповерхових будинках унаслідок ударів повилітали вікна. На одному з відео вдалося зафіксувати момент "прильоту" ворожого "Шахеда".
Дивіться відео з наслідками ударів по Кропивницькому:
Затримка поїздів через атаку
Внаслідок атаки на Кіровоградщину була пошкоджена інфраструктура, повідомляє Укрзалізниця. Поки невідомо, наскільки значними є пошкодження і скільки часу займе відновлення. Оцінювати пошкодження будуть після відбою.
З міркувань безпеки Укрзалізниця змінила маршрути руху поїздів:
- №53 Дніпро - Одеса
- №92/60 Одеса - Харків/Краматорськ
- №7 Харків - Одеса
- №128 Львів - Запоріжжя
- №52 Одеса - Запоріжжя
Через це очікується затримка щонайменше 3 години.
"Жоден рейс далекого сполучення ми не скасовуємо, а до станцій на Кіровоградщині, які наші поїзди будуть вимушені оминути, довеземо ранковими приміськими поїздами та додатковими шатлами. Рейс №790 Кропивницький-Київ з безпекових причин вирушить тільки після огляду та аналізу пошкоджень інфраструктури, наразі всі пасажири та бригада перебувають в укритті. Точний час відправки, прогнозні строки відновлювальних робіт та маршрути ранкових поїздів ми повідомимо додатково на офіційних каналах Укрзалізниці", - йдеться у повідомленні.
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