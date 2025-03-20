Прогриміло близько 30 вибухів: окупанти атакували житлові райони Кропивницького

Внаслідок масованої атаки у місті здійнялися пожежі.

https://glavred.net/ukraine/progremelo-okolo-30-vzryvov-okkupanty-atakovali-zhilye-rayony-kropivnickogo-10648718.html Посилання скопійоване

Кропивницький під масованою атакою РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Російські окупанти запустили ударні безпілотники типу "Шахед". Потужні вибухи пролунали у Кропивницькому. Про це повідомляє голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Під масованим ударом опинилися житлові мікрорайони міста - Новомиколаївка та Балашівка. Вже відомо про те, що в місті здійнялися пожежі.

"Прошу всіх не панікувати і максимально бути в безпеці. Всі служби працюють. Друзі, в кого, не дай Бог поранення чи опіки, негайно звертайтесь в швидку. Всі лікарні міста готові приймати", - написав він. відео дня

Місцеві ЗМІ повідомляють про те, що в місті пролунало близько 30 вибухів.

У Мережі з'явилися кадри з вибухами.

Дивіться відео з наслідками ударів по Кропивницькому:

Кропивницький під масованою атакою РФ / фото: скріншот

Пізніше з'явилися нові кадри з наслідками ударів РФ по житлових кварталах. На відео видно місто все у вогні.

Дивіться відео з наслідками ударів по Кропивницькому:

Кропивницький під масованою атакою РФ / фото: скріншот

Також відомо, що в багатьох багатоповерхових будинках унаслідок ударів повилітали вікна. На одному з відео вдалося зафіксувати момент "прильоту" ворожого "Шахеда".

Дивіться відео з наслідками ударів по Кропивницькому:

Кропивницький під масованою атакою РФ / фото: скріншот

Затримка поїздів через атаку

Внаслідок атаки на Кіровоградщину була пошкоджена інфраструктура, повідомляє Укрзалізниця. Поки невідомо, наскільки значними є пошкодження і скільки часу займе відновлення. Оцінювати пошкодження будуть після відбою.

З міркувань безпеки Укрзалізниця змінила маршрути руху поїздів:

№53 Дніпро - Одеса

№92/60 Одеса - Харків/Краматорськ

№7 Харків - Одеса

№128 Львів - Запоріжжя

№52 Одеса - Запоріжжя

Через це очікується затримка щонайменше 3 години.

"Жоден рейс далекого сполучення ми не скасовуємо, а до станцій на Кіровоградщині, які наші поїзди будуть вимушені оминути, довеземо ранковими приміськими поїздами та додатковими шатлами. Рейс №790 Кропивницький-Київ з безпекових причин вирушить тільки після огляду та аналізу пошкоджень інфраструктури, наразі всі пасажири та бригада перебувають в укритті. Точний час відправки, прогнозні строки відновлювальних робіт та маршрути ранкових поїздів ми повідомимо додатково на офіційних каналах Укрзалізниці", - йдеться у повідомленні.

Новина доповнюється...

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред