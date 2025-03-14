Пролунало 11 вибухів: Суми під масованим ударом 'Шахедів'

Російські окупанти атакували об'єкт критичної інфраструктури міста.

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Суми під масованою атакою РФ / Колаж: Главред, фото: Військова частина 3017 Національної гвардії України, ua.depositphotos.com

Що відомо:

У Сумах прогриміли 11 вибухів

Ворог атакував місто Шахедами

Під ударом опинився об'єкт критичної інфраструктури

Росія здійснила масовану атаку на Суми. У місті пролунало 11 вибухів. Про це заявив в.о. міського голови Сум Артем Кобзар.

Він зазначив, що окупанти вдарили Шахедами по об'єкту критичної інфраструктури.

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Дивіться відео про масований обстріл Сум:

В Сумах прогриміло 11 вибухів / фото: скріншот

Місцеві жителі повідомили про перебої в електропостачанні та водопостачанні. У Міськводоканалі зазначили, що через перебої зі світлом на деяких водозаборах спрацював захист, через що і зникла вода.

"Зберігаймо спокій. Як тільки енергетична ситуація стабілізується, водопостачання буде відновлене", - йдеться у повідомленні.

У Сумиобленерго додали, що світло зникло через атаку ударних дронів на місто Суми.

"З метою безпеки не розголошуємо деталей і наслідків, щоб не коригувати подальші дії армії РФ, але працюємо в посиленому режимі над відновленням розподілу електроенергії в кожну оселю", - йдеться у повідомленні.

Атака на Україну - головні новини

Як писав Главред, унаслідок вечірнього удару країни-агресора РФ по Одесі 11 березня було пошкоджено суховантаж. Удар РФ завдала о 20:17 по Одеському морському порту. Було зафіксовано влучання балістичної ракети в кут причальної стінки між 34-м і 35-м причалами.

На судні під прапором Барбадосу, яке прибуло з Алжиру і завантажувало 30 тисяч тонн пшениці, виникла пожежа. У цей час на борту перебувало 12 членів екіпажу, внаслідок удару РФ загинуло четверо людей.

Увечері 11 березня дрони атакували Суми, Дніпро і Харків. Під атакою були житлові будинки та об'єкти інфраструктури.

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