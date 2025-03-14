Пролунало 11 вибухів: Суми під масованим ударом 'Шахедів'

Що відомо:
- У Сумах прогриміли 11 вибухів
- Ворог атакував місто Шахедами
- Під ударом опинився об'єкт критичної інфраструктури
Росія здійснила масовану атаку на Суми. У місті пролунало 11 вибухів. Про це заявив в.о. міського голови Сум Артем Кобзар.
Він зазначив, що окупанти вдарили Шахедами по об'єкту критичної інфраструктури.
Дивіться відео про масований обстріл Сум:
Місцеві жителі повідомили про перебої в електропостачанні та водопостачанні. У Міськводоканалі зазначили, що через перебої зі світлом на деяких водозаборах спрацював захист, через що і зникла вода.
"Зберігаймо спокій. Як тільки енергетична ситуація стабілізується, водопостачання буде відновлене", - йдеться у повідомленні.
У Сумиобленерго додали, що світло зникло через атаку ударних дронів на місто Суми.
"З метою безпеки не розголошуємо деталей і наслідків, щоб не коригувати подальші дії армії РФ, але працюємо в посиленому режимі над відновленням розподілу електроенергії в кожну оселю", - йдеться у повідомленні.
Атака на Україну - головні новини
Як писав Главред, унаслідок вечірнього удару країни-агресора РФ по Одесі 11 березня було пошкоджено суховантаж. Удар РФ завдала о 20:17 по Одеському морському порту. Було зафіксовано влучання балістичної ракети в кут причальної стінки між 34-м і 35-м причалами.
На судні під прапором Барбадосу, яке прибуло з Алжиру і завантажувало 30 тисяч тонн пшениці, виникла пожежа. У цей час на борту перебувало 12 членів екіпажу, внаслідок удару РФ загинуло четверо людей.
Увечері 11 березня дрони атакували Суми, Дніпро і Харків. Під атакою були житлові будинки та об'єкти інфраструктури.
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