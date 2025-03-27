'Росія вбиває щодня': Зеленський емоційно відреагував на атаки по Україні

Президент вважає, що на фоні таких атак недоречно і некорисно говорити про послаблення тиску на Росію.

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Зеленський закликав посилити тиск на РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, ДСНС

Що сказав Зеленський:

РФ атакує звичайні українські міста - Харків, Суми і Дніпро

На тлі таких атак недоречно говорити про послаблення тиску на Росію чи скасування санкцій

Без тиску на Росію не буде результату в припиненні війни

Росія завдає ударів по звичайних українських містах - Харкову, Дніпру та Сумах. На фоні таких атак недоречно говорити про послаблення тиску на РФ або скасування санкцій. Так президент України Володимир Зеленський відреагував на російські атаки по містах України у вечірньому зверненні.

"Звичайні українські міста: Харків, Суми, Дніпро. Звичайне життя і російські удари, яких ніколи не повинно бути. Кожна доба в Україні – це масштабні атаки ударними дронами, більшість з яких "шахеди". Це Іран навчив Росію виробництва таких ударних дронів", - зазначив він. відео дня

Зеленський повідомив, що вже понад десяток дронів вдарили по Харкову, пошкоджено кілька будинків. Внаслідок ударів РФ постраждало 8 людей, серед яких 12-річна дівчинка.

"Жодна країна не повинна через таке проходити. І на такому тлі точно недоречно та некорисно говорити про послаблення тиску на Росію, зняття санкцій тощо. Росія вбиває щодня й затягує цю війну", - наголосив глава держави.

Президент також зазначив, що американська пропозиція про безумовне припинення вогню вже пів місяця перебуває "на столі". За його словами, без тиску на Росію не буде результату.

Атаки РФ по містах України 26 березня - останні новини

Як повідомляв Главред, близько 21:00 Харків зазнав масованої атаки російських дронів типу "Шахед". Внаслідок вибухів, за попередньою інформацією, постраждали 9 осіб, зокрема 12-річна дівчина. Пошкоджено житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.

Окупанти атакували Харків великою кількістю ударних безпілотників типу "Шахед" під час футбольного матчу. Один з дронів впав біля футбольного поля, змусивши гравців покинути поле.

Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко зазначив, що РФ використовує тактику "роїв Шахедів", концентруючи велику кількість дронів на одну локацію для пробиття ППО.

Крім цього, ввечері 26 березня Дніпро опинився під масованою атакою "Шахедів". Внаслідок ударів сталися кілька пожеж, зокрема спалахнули авто та об'єкти інфраструктури.

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