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Дніпро у вогні: рій безпілотників атакував місто, горять житлові райони

Ангеліна Підвисоцька
26 березня 2025, 23:19
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Внаслідок ворожої атаки загорілися машини, об'єкти інфраструктури.
взрывы в Днепре
РФ атаковала Дніпро Шахедами / Колаж: Главред, фото: Telegram

Дніпро під масованою атакою ворожих "Шахедів". У місті лютують пожежі. Це підтвердив міський голова Дніпра Борис Філатов.

"Гучно. Рятувальники, комунальники, поліція, всі служби задіяні. Будь-яка офіційна інформація - тільки від Війскової Адміністрації. Будьте обережні, будь ласка", - написав він.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив, що ворог спрямував на місто безпілотники. У Дніпрі сталося одразу кілька пожеж.

відео дня

"Зайнялися авто, об'єкти інфраструктури. Всі служби працюють. Чи є постраждалі – з'ясовуємо", - написав він.

Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко зазначив, що під атакою були будинки.

"Рій шахедів" росіян вдарив по Дніпру, будинки, пожежі. Знову", - написав він.

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