Дніпро у вогні: рій безпілотників атакував місто, горять житлові райони

Внаслідок ворожої атаки загорілися машини, об'єкти інфраструктури.

https://glavred.net/ukraine/dnepr-v-ogne-roy-bespilotnikov-atakoval-gorod-goryat-zhilye-rayony-10650728.html Посилання скопійоване

РФ атаковала Дніпро Шахедами / Колаж: Главред, фото: Telegram

Дніпро під масованою атакою ворожих "Шахедів". У місті лютують пожежі. Це підтвердив міський голова Дніпра Борис Філатов.

"Гучно. Рятувальники, комунальники, поліція, всі служби задіяні. Будь-яка офіційна інформація - тільки від Війскової Адміністрації. Будьте обережні, будь ласка", - написав він.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив, що ворог спрямував на місто безпілотники. У Дніпрі сталося одразу кілька пожеж.

відео дня

"Зайнялися авто, об'єкти інфраструктури. Всі служби працюють. Чи є постраждалі – з'ясовуємо", - написав він.

Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко зазначив, що під атакою були будинки.

"Рій шахедів" росіян вдарив по Дніпру, будинки, пожежі. Знову", - написав він.

Новина доповнюється...

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред