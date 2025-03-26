Дніпро у вогні: рій безпілотників атакував місто, горять житлові райони

Дніпро під масованою атакою ворожих "Шахедів". У місті лютують пожежі. Це підтвердив міський голова Дніпра Борис Філатов.
"Гучно. Рятувальники, комунальники, поліція, всі служби задіяні. Будь-яка офіційна інформація - тільки від Війскової Адміністрації. Будьте обережні, будь ласка", - написав він.
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив, що ворог спрямував на місто безпілотники. У Дніпрі сталося одразу кілька пожеж.
"Зайнялися авто, об'єкти інфраструктури. Всі служби працюють. Чи є постраждалі – з'ясовуємо", - написав він.
Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко зазначив, що під атакою були будинки.
"Рій шахедів" росіян вдарив по Дніпру, будинки, пожежі. Знову", - написав він.
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