Усі розбігалися і падали на землю: РФ атакувала Харків під час футбольного матчу

Унаслідок атаки на Харків постраждали щонайменше 8 осіб, серед них є дитина.

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РФ атакувала Харків під час футбольного матчу / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Російські окупанти атакували Харків великою кількістю ударних безпілотників типу "Шахед". Ворожі дрони летіли на місто просто під час футбольного матчу. Один із них упав біля футбольного поля. Відео вже розлетілося в Мережі.

На кадрах видно, як футболісти намагаються якнайшвидше покинути поле, оскільки почули звук "Шахеда". Однак атака сталася ще в момент, коли вони були на відкритому полі. Багато людей потрапляли на землю після удару.

Дивіться відео з атакою "Шахедів" на Харків:

РФ атакувала Харків під час футбольного матчу / фото: скріншот

відео дня

Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко заявив, що РФ почала застосовувати точково "тактику роїв Шахедів". Це ж відбулось і у Харкові.

"Ворог концентрує велику кількість дронів для атаки на один населений пункт чи локацію з метою продавити ППО. Удари по цивільних мають припинитися і закривати на них очі не вийде", - написав він.

Прем'єр України Денис Шмигаль акцентував на тому, що РФ продовжує терор проти України, що вказує лише на небажання йти до миру.

"Росія не прагне миру, Росія продовжує терор проти України, завдаючи ударів по мирних містах. Маємо разом з партнерами досягти справедливого миру та покарання агресора", - написав він.

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовані атаки "Шахедами" по Україні.

"Звичайні українські міста: Харків, Суми, Дніпро. Звичайне життя і російські удари, яких ніколи не повинно бути. Кожна доба в Україні – це масштабні атаки ударними дронами, більшість з яких "Шахеди". Це Іран навчив Росію виробництва таких ударних дронів. Сьогодні вже більш ніж десяток дронів ударили по нашому Харкову – одному з найбільших міст України. Пошкоджені звичайні будинки, станом на зараз постраждало 8 людей, в тому числі і 12-річна дівчинка. Жодна країна не повинна через таке проходити. І на такому тлі точно недоречно та некорисно говорити про послаблення тиску на Росію, зняття санкцій тощо. Росія вбиває щодня й затягує цю війну", - написав президент.

Зеленський акцентував на тому, що американська пропозиція безумовного припинення вогню лежить на столі вже пів місяця, але РФ не погоджується на це.

"Потрібен тиск на Росію, щоб уберегти життя людей і щоб дипломатія працювала швидше й повніше. Без тиску на Росію не буде результату", - підсумував він.

Що відомо про постраждалих на Харківщині

У Нацполіції зазначили, що у Харкові пролунало понад 10 вибухів. Внаслідок атаки були пошкоджені склади, цивільне підприємство, житлові будинки та машини. В обласному центрі постраждали 8 людей, серед них двоє дітей - 14-річна дівчинка та 5-річний хлопчик.

Також відомо, що "Шахед" зруйнував приватний будинок у Золочівській громаді, були пошкоджені ще щонайменше 12 приватних будинків та господарчі споруди. Постраждали 26-річний чоловік та його 18-річна сестра. Їх госпіталізували у тяжкому стані.

За даними голови ОВА Олега Синєгубова загалом у селищі Золочів постраждали щонайменше 7 людей. Троє отримали вибухові поранення, ще четверо - гостру реакцію на стрес. Відомо, що серед поранених є жінки 60 та 67 років.

Атаки РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, 24 березня у Сумах стався потужний вибух — російські війська завдали ракетного удару по центральній частині міста. Постраждали житлові будинки, приватні оселі та школа, де перебували діти.

Поранення отримали щонайменше 94 особи, з них 23 — діти. Пошкоджено 26 будівель: школи, дитсадок, лікарня та житлові будинки. Вибито понад 3000 вікон, а також серйозно пошкоджено дахи багатоповерхівок.

Як повідомляв Главред, 25 березня Росія атакувала Україну ударними дронами "Шахед". У Кривому Розі пролунало щонайменше 15 вибухів.

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