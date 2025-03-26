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Харків масовано атакують БпЛА: прогриміло щонайменше 15 вибухів

Руслана Заклінська
26 березня 2025, 21:37оновлено 26 березня, 22:21
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Внаслідок серії вибухів у Харкові пошкоджена цивільна інфраструктура, розповів Ігор Терехов.
Харків масовано атакують БпЛА: прогриміло щонайменше 15 вибухів
Російські війська завдали удару дронами по Харкову / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Що відомо:

  • Харків масовано атакували російські дрони - прогриміло щонайменше 15 вибухів
  • Пошкоджено багатоповерхівки та цивільну інфраструктуру
  • Внаслідок обстрілу постраждали вісім людей

Ввечері середи, 26 березня, у Харкові пролунали вибухи. Російські війська атакують місто ударними дронами типу "Шахед". Про це повідомив мер міста Ігор Терехов і керівник Харківсьої ОВА Олег Синєгубов.

Близько 21:00 у Харкові пролунали кілька потужних вибухів. Перед цим Повітряні сили Збройних сил України попередили про загрозу атаки дронів із північного напрямку.

відео дня

За словами Терехова, один із ударів прийшовся на Київський район міста. У небі над Харковом продовжували помічати ворожі безпілотники, тому мешканців закликали залишатися в укриттях та бути обережними.

"Пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, за попередньою інформацією постраждав обʼєкт цивільної інфраструктури, інформація щодо поранених та загиблих на дану хвилину не надходила", - повідомив мер Харкова.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов згодом розповів, що внаслідок атаки постраждала 12-річна дівчина. Її госпіталізували до медичного закладу, де їй надають необхідну допомогу. Інформація про інших постраждалих та точні масштаби руйнувань наразі уточнюються.

"Харків під атакою ворожих дронів. В місті пролунало щонайменше 15 вибухів. Усі профільні служби працюють на місцях", - написав Синєгубов.

Дивіться відео моменту прильоту БПЛА по Харкову:

Харків масовано атакують БпЛА: прогриміло щонайменше 15 вибухів
Удар Шахеда по Харкову / Фото: скріншот

За попередною інформацією, у Київському районі Харкова зафіксовано загорання складських приміщень, додав начальник ОВА.

Близько 21:43 Терехов заявив, що за останню годину РФ завдала щонайменше 12 ударів по Харкову бойовими БПЛА.

"Є інформація про двох постраждалих. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі, господарчі споруди", - повідомив він.

Синєгубов зазначив, що внаслідок ворожої атаки у Київському районі міста 25-річний чоловік отримав поранення. Крім цього, під час атаки РФ на селище Золочів на Харківщині поранення отримали 67-річна та 60-річна жінки. Їм надається медична допомога. Ще троє людей отримали гостру реакцію на стрес.

"Вісім постраждалих наразі після масованого обстрілу Харкова", - заявив мер Терехов о 22:07.

Відео атаки РФ по Харкову:

Харків масовано атакують БпЛА: прогриміло щонайменше 15 вибухів
Російська атака по Харкову / Фото: скріншот

За словами керівника ОВА Олега Синєгубова, в Харкові троє людей отримали поранення - це 14-річна дівчина, 25-річний чоловік та 70-річна жінка. Також гостру реакцію на стрес отримали 79-річна і 57-річна жінки та 31-річний чоловік.

Атаки РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, 24 березня у Сумах стався потужний вибух — російські війська завдали ракетного удару по центральній частині міста. Постраждали житлові будинки, приватні оселі та школа, де перебували діти.

Поранення отримали щонайменше 94 особи, з них 23 — діти. Пошкоджено 26 будівель: школи, дитсадок, лікарня та житлові будинки. Вибито понад 3000 вікон, а також серйозно пошкоджено дахи багатоповерхівок.

Як повідомляв Главред, 25 березня Росія атакувала Україну ударними дронами "Шахед". У Кривому Розі пролунало щонайменше 15 вибухів.

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Хто такий Ігор Терехов?

Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

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