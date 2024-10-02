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"Все всіяне тілами": РФ захоплює територію на Донбасі з "небаченою агресією" – WP

Руслана Заклінська
2 жовтня 2024, 19:53оновлено 2 жовтня, 20:44
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Росіяни поліпшили тактику і захоплюють території на сході України небаченими темпами, зазначили у The Washington Post.
'Все всіяне тілами': РФ захоплює територію на Донбасі з 'небаченою агресією' – WP
Росіяни активізували наступ на Донбасі / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада

Російські війська вдосконалили тактику ведення бойових дій. Завдяки вогневій перевазі, в останні місяці окупанти захоплюють територію в Донецькій області "з небаченою агресією". Про це пише The Washington Post.

Як зазначає видання, раніше бойові дії характеризувалися артилерійськими дуелями та "м'ясними атаками", коли погано навчені російські солдати штурмували позиції ЗСУ великими групами. Однак тепер штурмові загони РФ часто складаються з добре підготовлених та оснащених солдатів, які діють меншими групами. Якщо раніше росіяни атакували, використовуючи до 20 солдатів, то тепер їхні групи скоротилися до чотирьох осіб.

"Така практика допомагає російським військам уникати спостереження, а їхнє розосередження ускладнює націлювання на них за допомогою безпілотників і артилерії", - зазначили у виданні.

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Цю тактику українські військові використовували минулої осені, але тепер російські війська поєднують її з перевагами у боєприпасах і готовністю терпіти втрати. Нове комунікаційне обладнання також покращило організацію ворожих атак та підвищило ефективність використання безпілотників.

"Вони не щадять людей... А в останньому місці, де ми працювали, є перехрестя, повністю всіяне тілами, і вони продовжують прибувати, тому що в них є наказ. Їх уже маса. Все чорне від трупів", - розповів один із українських захисників, молодший лейтенант Віталій.

За даними аналітика Black Bird Group Пасі Паройнена, у південній частині Донеччини російські війська в серпні та вересні окупували близько 511 квадратних кілометрів, з яких близько 431 квадратного кілометра захоплено між Бахмутом і Вугледаром. Найбільші територіальні втрати сталися з середини серпня до середини вересня і збіглися з операцією ЗСУ у Курській область Росії.

"У районі Вугледара артилерійські залпи часом перевищують 10 снарядів до одного на користь ворога", - додали в матеріалі.

На думку старшого наукового співробітника Інституту досліджень зовнішньої політики Роберта Лі важливішим аспектом на цьому фронті може бути не стільки втрата території, скільки втрата військових: "І Москва, і Київ зазнали важких втрат, і переможцем може стати та сторона, яка зможе протриматися довше".

'Все всіяне тілами': РФ захоплює територію на Донбасі з 'небаченою агресією' – WP
Що відомо про Вугледар / Інфографіка: Главред

Що таке The Washington Post?

The Washington Post — американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

Окупація Вугледара - що відомо

Нагадаємо, 2 жовтня підрозділи ЗСУ вивели з Вугледара для збереження особового складу та бойової техніки, а також для зайняття нових позицій для подальших дій. В ОСУВ "Хортиця" зазначили, що ворог, незважаючи на значні втрати, продовжує спроби захопити місто.

Командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" Юрій Федоренко заявив, що втрата Вугледара не є критичною для України. Він підкреслив, що іноді програш окремих битв може бути частиною стратегії для досягнення перемоги у війні.

Вугледар мав стратегічне значення для українських військ, а тривала оборона цього міста потребувала великих зусиль і ресурсів. Главред пояснив, які ризики пов’язані з втратою Вугледара.

Американський Інститут вивчення війни також прокоментував ситуацію і зазначив, що інформація про масштаб втрат України поки залишається невідомою. Проте численні повідомлення про виведення ЗСУ свідчать про те, що більша частина українського контингенту, імовірно, змогла уникнути російського оточення.

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війна в Україні Вугледар російські війська The Washington Post війна Росії та України
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