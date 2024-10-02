Вихід ЗСУ з Вугледара. Які ризики несе втрата міста, за яке боролися 2 роки

Два роки Україна утримувала Вугледар під тиском РФ. Як захоплення міста позначиться на полі бою - розбирався Главред.

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ЗСУ вийшли з Вугледара / Колаж Главреда

У середу, 2 жовтня, у ЗСУ підтвердили вихід українських військових із Вугледара - це місто за 57 км від Донецька. Наступ на цій ділянці фронту росіяни вели майже з перших днів після захоплення Волновахи в лютому 2022 року. З квітня він став одним із вузлів оборони нашої армії на півдні Донецької області.

Усі штурмові дії на Вугледарському напрямку закінчувалися для росіян однаково - великими втратами. Восени 2023 року особливо "відзначилася" 155-та бригада ЗС РФ, яку розгромили українські захисники. Росіянам знадобився майже рік, щоб перейти від атак "в лоб" до атак по флангах, намагаючись у такий спосіб ще й узяти ЗСУ в оточення.

Главред розбирався, як на перебіг бойових дій вплине вихід ЗСУ з Вугледара і чи є загроза захоплення Запоріжжя і Дніпра.

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Чому Вугледар такий важливий і для України, і для РФ

Вугледар розташований на висотах серед голого степу і критично залежить від трьох логістичних шляхів - до села Костянтинівка на північному сході, до Богоявленки на північ і до Великої Новосілки на захід. У вересні російською армією було перерізано дві траси.

Слід зазначити, що за 18 км від міста проходять залізничні колії, які Росія використовує для перекидання військ і техніки на Південь України по лінії Донецьк-Волноваха.

Вугледар - все про місто / Інфографіка: Главред

І поки ЗСУ були у Вугледарі, українські військові мали можливість тримати цю залізничну лінію під вогневим контролем.

Тобто Вугледар був шансом для Києва в майбутньому перерізати "сухопутний коридор" до Криму територією українського Приазов'я. З чим згоден і колишній речник Генерального штабу ЗСУ, полковник запасу, військовий експерт Владислав Селезньов.

"Втрата Вугледара, з одного боку, критичний епізод, а з іншого ми втрачаємо можливість вогневого контролю за ключовою залізничною станцією на Донеччині - Волновахою. За таких умов ми не зможемо контролювати рух ворожих ешелонів, а це створює певні можливості для переміщення вантажів військового значення на півдні Донеччини і, відповідно, на півдні Запорізької області", - пояснив Селезньов у коментарі Главреду.

Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником Кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі та переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі у 2014 році був призначений керівником прес-центру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період із листопада 2014 до 2017 року - начальник прес-служби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився із ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Як розвивалися події у Вугледарі останній місяць

Новий масований наступ на Вугледар фактично розпочався у вересні - коли окупантам вдалося захопити село Пречистівка, форсувати річку Кашлагач і швидко обійти місто із західного боку. 58-та мотопіхотна бригада ЗСУ і резерви не змогли впоратися з натиском ворога, писав тоді DeepState.

Сил узяти підрозділи ЗСУ в "котел" аж від Курахового росіянам не вистачило.

Усі ці роки оборону Вугледара утримувала 72 окрема механізована бригада ЗСУ. Але бійці були виснажені після дворічних боїв без ротації. Перші повідомлення про відхід 72-ї бригади з'явилися ще в середині вересня в ЗМІ.

Напередодні, 1 жовтня, в Мережі було оприлюднено кадри з російським триколором у різних районах знищеного міста. Того ж дня аналітики констатували захоплення населеного пункту ЗС РФ.

Росіяни у Вугледарі / Фото: DeepState

У повідомленні ОСУВ "Хортиця" пізніше зазначалося, що рішення покинути Вугледар було ухвалено, зокрема, виходячи з того, що оборона ЗСУ була "виснажена" після того, як росіяни перекинули нові резерви для флангових ударів.

Чи є ризики для Запоріжжя і Дніпра?

За найнесприятливіших умов створюються умови для просування росіян на Курахове - українському гарнізону загрожуватимуть атаки не тільки зі Сходу, а й з Півдня, зазначив Владислав Селезньов.

Але експерт не вважає, що захоплення Вугледара незворотно призведе до захоплення Запоріжжя чи Дніпра. Очевидно тільки те, що ситуація на Півдні загострюється.

"Для Запоріжжя і Дніпра з Вугледара далеченько, оскільки є і ближчі точки. Відстань до лінії зіткнення від цього обласного центру менше 30 км, а отже, втрата Вугледара точно не призведе до втрати Запоріжжя. Однак те, що ситуація на півдні загострюється - очевидно. Ворог активізувався в напрямку Приютного, Урожайного, і кількість бойових зіткнень на півдні Запорізької області зростає", - сказав аналітик.

Вугледар зруйнований російською армією / Фото: 72 ОМБР

Ключовий фактор - це ресурси, додав Селезньов. Усю картину найближчих боїв буде видно для експертів за тиждень.

"Я не знаю скільки ресурсів залишилося у ворога, але свого часу Буданов говорив, що ресурсів РФ вистачить для проведення активних наступальних кампаній до 7 жовтня. Ще 5 днів - і ми зрозуміємо, чи справді закінчаться ресурси і ворог буде змушений узяти оперативну паузу, чи він усе-таки знайшов додаткову силу, щоб проводити наступальну кампанію восени", - пояснив Селезньов.

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