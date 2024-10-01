Вже не Покровськ: РФ кинула цілий армійський корпус на одне українське місто

Армія країни-агресорки Росії зараз акцентує увагу на півдні Донецької області. Зокрема, вороги на місто Селидове кинули цілий армійський корпус і додаткові танкові сили. Про це розповів військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов в ефірі "Київ24".
"Головний їхній акцент зараз - південь Донецької області - це Вугледар, це Курахове. Це, мені здається, туди вони перекидають основні сили. І, звісно, на Селидове", - сказав експерт.
За його словами, супротивник переніс свої зусилля південніше міста Покровськ.
"Він продовжує тиснути на Покровськ, бої точаться у Торецьку, Нью-Йорку, у Часовому Ярі. Тобто тиснути він продовжує, але цей тиск, ці штурми більше для того, щоб ми не могли перекинути звідти нікого", - наголосив Сазонов.
Варто додати, що до складу армійського корпусу можуть входити від 30 тисяч до 60 тисяч осіб.
Хто такий Кирило Сазонов?
Кирило Сазонов — дуже відомий блогер та політичний експерт, якого аналітики визнають як одного з найбільш цитованих політологів України.
Він народився, жив і працював журналістом у Донецьку, доки у 2014 році ра**исти не захопили місто. Широкомасштабне вторгнення Росії в Україну він зустрів у Бучі, після чого евакуював дружину і дітей, а сам вступив до лав Збройних Сил України та нині захищає державу в найгарячіших ділянках фронту, пише АрміяInform.
Бої в Донецькій області - що відомо
Нагадаємо, експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке раніше повідомляв, що російські війська захопили два села на Покровському напрямку, наблизившись на 9 км до Покровська Донецької області.
Моніторингова група DeepState заявляла, що російські окупаційні війська продовжують тиск на місто Вугледар Донецької області. Після захоплення шахти "Південнодонбаська №1" війська просуваються з боку дач у східну частину міста.
Крім того, військовий експерт Сергій Кузан говорив, що Росія зосередила до 30 тисяч окупантів у районі Вугледара в Донецькій області.
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