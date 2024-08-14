'Все за планом': чому Путін не може оголосити війну на фоні боїв в Курську - журналіст

Журналіст зазначає, що режим проведення Росією так званої контртерористичної операції дуже зручний для російського диктатора Володимира Путіна.

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Чому Путін не може оголосити війну на фоні операції в Курській області / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Російське військово-політичне керівництво не може оголосити Україні війну на фоні проведення операції в Курській області Росії, адже це змусить Кремль визнати, що так звана "СВО" йде не за планом. Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів російський журналіст Олексій Левченко.

"Війну оголосити не можна, тому що війни ж немає. Є "спеціальна військова операція", яка йде "за планом". Те, що відбувається в Курській області — це не дуже схоже на те, що це "за планом", але це ніби якийсь такий ексцес," - робить висновок він.

Журналіст підкреслює, що режим контртерористичної операції дуже зручний для ФСБ, оскільки він дозволяє їм контролювати всі процеси, і саме ФСБ стає головною силою в цьому режимі.

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"Путіну така модель зрозуміла, тому логічно, що він обрав цю історію. З одного боку, ми не визнаємо, що це війна, це просто якийсь інцидент", — сказав він.

Олексій Левченко робить висновок, що російська пропаганда обрала стратегію не турбувати росіян, хоча могла представити події в Курську як нібито "напад" на територію Російської Федерації.

Він також зазначив, що рішення Путіна про призначення Олексія Дюміна на посаду керівника так званої "КТО" на Курщині є цілком логічним, адже у російського диктатора залишилось обмаль довірених осіб, яким можна було б довірити виконання складного бойового завдання.

"Андрій Білоусов — невійськова людина, якщо говорити про Міністерство оборони. Герасимов цю ситуацію, власне, й провалив. Якщо говорити там про секретаря Ради безпеки Шойгу, якому було б логічно б це доручити з боку Кремля, секретар Радбезу – це теж співробітник адміністрації президента. Але Шойгу довіри теж немає після відомих подій. Тому, власне, варіантів не так багато", — сказав Левченко.

Що відомо про Курську АЕС / Інфографіка: Главред

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Операція в Курській області - що відомо про бої на території РФ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що угруповання Сил оборони продовжують наступальну операцію на території Курської області, просуваючись за добу на окремих напрямках від 1 до 2 кілометрів.

Просування українських військ у Курську область Росії перевершило всі очікування. Однак залишається питання, чи зможе Україна перетворити ці короткострокові досягнення на довгострокову стратегічну перевагу, аналіз видання The Economist.

Російська армія перекинула резерви до Курської області, але їхня кількість невелика, що свідчить про те, що росіяни не сприймають ситуацію в цьому регіоні серйозно. Для них зараз пріоритетом є продовження наступу на Донеччині та концентрація основних сил саме там. Таку думку висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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