'Путін в шоковому стані': РФ не зможе потужно відповісти на операцію на Курщині – Самусь

Начальник російського Генштабу Герасимов провалив ситуацію на Курщині, не зміг адекватно цінити обстановку і доповідав Путіну, нібито все під контролем.

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Путін в шоковому стані і не знає, які команди віддавати, зазначає Самусь/ колаж: Главред, фото: скрін

У російського диктатора Володимира Путіна невеликий інструментарій для відповіді на операцію в Курській області. Путін перебуває у стані шоку і не знає, які команди віддавати.

Начальник російського Генштабу Валерій Герасимов просто провалив цю ситуацію і показав, що він не може адекватно оцінювати обстановку. Герасимов доповідав Путіну, що все добре і все під контролем, хоча це було насправді не так. Про це сказав військовий експерт Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network і експерт Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, в ефірі "Еспресо".

"Інструментарій у Путіна невеликий, тобто всі бачили, в якому він стані знаходиться, він реально в шоковому стані, він не знає, які команди віддавати, тому що Герасимов, начальник генштабу, просто провалив цю ситуацію. Просто продемонстрував, що він не може реально адекватно оцінювати обстановку і доповідав Путіну, що все добре, все під контролем і навіть остання його доповідь в перші дні початку Курської операції, він доповідав, що перейшло всього-на-всього тисяча українських військовослужбовців, 700 вбито, залишається залишки, які бігають по лісам і так далі", – зазначив Самусь. відео дня

Він нагадав, що нинішні доповіді Герасимова Путіну про ситуацію на Курщині дуже схожі на те, як доповідалося Путіну в лютому-березні 2022-го року перед катастрофою, коли російські окупанти почали втікати з Київської, Чернігівської і Сумської областей.

На основі різних даних Самусь припустив, що російський диктатор Путін міг доручити контроль над ситуацією у Курській області людям зі свого найближчого оточення.

"Дюмін і Золотов – це найближчі люди до Путіна і була інформація, що начебто Путін доручив Дюміну і Золотову координувати якраз контртерористичну операцію. Різна інформація надходить, зараз вони начебто спростовують, що Дюміну і Золотову доручили координувати цю контртерористичну операцію, але фактично зараз Путін не знає, що робити, тобто Герасімову дана команда продовжувати наступ на Донбасі, можливо, Дюміну, Золотову буде доручено координувати контртерористичну операцію в Курській області, але що робити далі, якщо не вистачає резервів, він не може навіть одну дивізію зняти з Донбасу, щоб якось нейтралізувати загрозу просування українських сил в Курській області", – зазначив експерт.

Хто такий Михайло Самусь Михайло Самусь - військовий експерт, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань. (ЦДАКР). У період з 2009 по 2015 рік очолював Європейський офіс ЦДАКР і Defense Express в місті Прага, Чехія. Керував військово-політичними проектами аналітичного центру ЦДАКР. Був головним редактором Вісника експортного контролю, журналістом Defense Express. Виступи та публікації Михайла Самуся регулярно публікуються у відомих українських та зарубіжних виданнях.

Операція у Курській області – останні новини

13 серпня повідомлялося, що ЗСУ звільнили 74 населені пункти на Курщині – Зеленський розкрив деталі операції. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що на окремих напрямках українські захисники просунулися від 1 до 3 км і взяли під контроль ділянку площею 40 квадратних кілометрів.

У NYT описали наслідки для України від операції на Курщині. Україна операцією на Курщині, зокрема, може намагатися відтягнути російські війська з Донеччини, Запоріжжя і Харківщини, а також уникнути російського наступу на Суми.

У Forbes повідомили, що авіація ЗСУ долучилась до операції у Курську. Завдяки БПЛА Україна збила навіть кілька російських вертольотів, тоді як артилерія противника пошкодила один український ЗРК "Бук".

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