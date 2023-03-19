Всі плани Москви про вторгнення будувалися на пропагандистах: В'ятрович розповів, як РФ сіла в калюжу

У Росії абсолютно відсутнє розуміння того, що українці усвідомлюють себе іншою нацією, готові захищати свою державу, вміють воювати

Володимир В'ятрович, Путін / скріншот YouTube, УНІАН

Росія облажалася, почавши війну проти України - тепер системи ППО стоять на дахах в Москві. Причиною цьому - віра у власну пропаганду, вважає історик, народний депутат України, колишній голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

Під час чату на Главреді він зазначив, що російські пропагандисти намагалися вплинути на українців тезою про "один народ".

"Вони намагалися мобілізувати на війну росіян, кажучи, що українці і росіяни є "одним народом", тому як тільки вони увійдуть на територію України, проти цього проклятого "фашистського режиму" повстануть всі українці, І вони дуже легко маршем пройдуть до Києва і вже на третю добу організують парад на Хрещатику", - зазначив В'ятрович.

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Хто такий Володимир В'ятрович Володимир В'ятрович - історик, публіцист, політик, громадський діяч, доктор філософії (кандидат історичних наук), народний депутат України IX скликання. Був головою Українського інституту національної пам'яті (з 25 березня 2014 року по 18 вересня 2019-го), головою вченої ради Центру досліджень визвольного руху (Львів), членом наглядової ради Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів" Тюрма на Лонцького", екс-директор архіву Служби безпеки України (2008-2010 роки), пише Вікіпедія.

Він підкреслив, що в Росії абсолютно відсутнє розуміння того, що українці усвідомлюють себе іншою нацією, готові захищати свою державу, вміють воювати, що вони не гречкосії.

"Всі тактичні і стратегічні плани Москви будувалися на пропагандистській основі, що українці не хочуть, не вміють і не будуть воювати, що українці і росіяни – один народ, і вони тільки й чекають, коли його "звільнять". Власне, це і пояснювало безглузді пересування величезних колон військової техніки по відкритих дорогах, а також наступ російських військ з різних сторін і початок бойових дій на величезній лінії фронту. Це пояснювало і те, чому сухпайки російським солдатам були видані на три дні. Росіяни щиро повірили в те, що українці будуть їх вітати, що буде хліб-сіль. Ну, а вийшло бандерівське смузі...",- підсумував історик.

Бої за Бахмут

Раніше повідомлялося, що в ході засідання Ставки верховного Головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.

Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може прийняти рішення про вихід з міста.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України поки не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, по якому йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують і інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.

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