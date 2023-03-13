Кремль використовує Пригожина як "цапа-відбувайла", щоб покласти провину за провали РФ у війні - ISW

Доля засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, найімовірніше, злякає інших кремлівських чиновників, таких як глава Чечні Рамзан Кадиров.

Євген Пригожин не поверне прихильність російського диктатора, вважають аналітики / скріншот

Президент країни-агресора Росії Володимир Путін використовує великі втрати ПВК "Вагнер" під Бахмутом, звіти про поганий моральний стан і військові злочини, щоб відвернути населення РФ від подібних або, можливо, гірших проблем в російських збройних силах. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

"Велика частина російського висвітлення боїв за Бахмут зосереджена в основному на великих втратах "вагнерівців", що дозволяє Міноборони РФ приховати або применшити інші втрати російських сил", - пишуть аналітики ISW.

При цьому Міністерство оборони РФ зберігає прихильність Путіна попри нищівні поразки під Вугледаром на початку лютого 2023 року.

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"Нещастя засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, найімовірніше, злякає інших кремлівських чиновників, таких як глава Чечні Рамзан Кадиров, щоб вони знизили свої амбіції, щоб уникнути долі Пригожина", - йдеться у звіті.

В Інституті вивчення війни пояснюють, що Пригожин заслужив погану репутацію через ставлення до своїх сил як до гарматного м'яса, а його публічні прохання про надання боєприпасів навряд чи зроблять службу в лавах "вагнерівців" привабливою для новобранців.

"Поки Пригожин бачив у Бахмуті можливість отримати важіль впливу на Кремль і Міноборони РФ для реалізації власних комерційних і політичних цілей, Путін використовував ПВК "Вагнер", щоб захистити свій режим від згубних наслідків мобілізації, що істотно уповільнює військові дії проти України", - зазначають аналітики.

Аналітики ISW вважають, що конфлікт між Міністерством оборони Росії та фінансистом групи "Вагнер" Євгеном Пригожиним, ймовірно, досяг своєї кульмінації на фоні битви за Бахмут.

При цьому Пригожин не поверне прихильність російського диктатора, яку мав у період з травня по жовтень 2022 року.

Путін і МО РФ можуть використовувати Пригожина як "цапа-відбувайла" за ціну наступу на Бахмут, коли цей наступ досягне кульмінації.

Як повідомляв Главред, керівник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що в 2024 році планує балотуватися в президенти України. Про це він розповів у своєму відеозверненні, яке в мережі поширюють росЗМІ.

Раніше російський терорист Ігор Гіркін "наїхав" на Пригожина - назвав його психопатом, військовим злочинцем і закликав прибрати його з фронту разом з міністром оборони окупантів Сергієм Шойгу.

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